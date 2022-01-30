وصفة الفازلين السحرية لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة البرق لن تصدقي جمال شعرك

توجد عدة أشياء قد تميز جمال المرأة عن غيرها ومن ضمن هذه الأشياء هو الشعر الطويل حيث أن الشعر يعد زينة بالنسبة لأي فتاة فهي يظهر جمالها ويكون أساس سعادتها، ولكن الفتاة التي تعاني من الشعر الخشن أو الخفيف أو القصير هي التي تشعر بالخجل وعدم الثقة في نفسها فترغب في الحصول على إستخدام أفضل الأشياء التي يكون لها القدرة في علاج مشاكل الشعر العديدة، مثل التقصف والهيشان والتساقط وغير ذلك الكثير فكل هذا يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجهها في حياتها وتريد الوصول إلى حل سريع للقضاء على هذه المشكلات.

والمشكلة الأكبر التي توجد بالشعر هي الشعر القصير فهو الذي يزعج عدد كبير من الفتيات فكلا منهم يرغبون في الحصول على شعر طويل ويكون جذاب، فقد تلجأ العديد من السيدات إلى إستعمال كريمات لتطويل الشعر في وقت قصير فمن المعروف أن هذه الكريمات تحتوي على مواد كيميائية ضارة لصحة الشعر، حيث أنها تعمل علي جفاف الشعر وتؤدي إلى تساقطه وهيشانه وأيضا لها دور في تقصف أطراف الشعر بشكل ملحوظ.

مكونات وصفة الفازلين لتطويل الشعر

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة الفازلين لتطويل الشعر