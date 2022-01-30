نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار حمص الشام الجاهز أعملي حمص الشام بدقة الثوم والشطة على أصوله بطعم خيال في المقال التالي
الحمص من أهم أنواع البقوليات والذي تتعدد فوائده في الجسم بشكل كبير، فهو يحتوي على الكثير من البروتينات، كما أنه يمكن تناوله بأكثر من شكل، ولكنه اشتهر بتناوله كمشروب مختلف الشكل وهو ما يسمى بحمص الشام الذي اشتهر في بلاد الشام بشكل كبير وانتشر في العديد من البلاد الأخرى العربية، وأصبح من أهم مشروبات الشتاء الساخنة الحارة الذي يمد الجسم بالدفء والطاقة، وهو ما سوف نتعرف على طريقة تحضيره الان في هذا المقال.
طريقة عمل حمص الشام بالدقة
حمص الشام بالدقة لا يحتوي على العديد من المكونات، ولذلك يمكنك إعداده في البيت بكل سهولة وفي وقت بسيط، وسوف تستمتعين بطعمه المميز اللذيذ، وطريقة تحضيره كالآتي:
مكونات عمل حمص الشام بالدقة
- كوب ونصف من الحمص.
- ثلاث ثمرات من الطماطم المقطعة قطع صغيرة جدًا.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- عصير ليمون الكمية حسب الرغبة.
- ملعقتين صغيرتين من الكمون.
- ملعقتين صغيرتين من الملح.
- الشطة حسب الرغبة في كميتها.
طريقة التحضير
- في البداية نقي الحمص جيدًا، ثم قومي بنقعه في المياه حتى تغطيه بالكامل لمدة لا تقل عن خمس ساعات.
- أضيفي إليه أثناء النقع بيكربونات الصوديوم.
- بعد أن يمر وقت النقع صفي الحمص من المياه تمامًا.
- ضعيه في إناء مناسب الحجم وأضيفي إليه الماء حتى تغطيه أيضًا ولكن بزيادة فهذه المياه هي التقليه اللذيذة التي سوف يتم تناولها مع الحمص.
- ارفعي الإناء على النار.
- اتركيه حتى يغلي.
- اخفضي النار عليه ثم أضيفي إليه البصل والثوم، والطماطم المقطعة أيضًا.
- يمكن إضافة بعض المياه إذا احتاج ذلك.
- اتركيه حتى يغلي مرة أخرى مع كل هذه المكونات، وانتظري حتى تنضج ايضًا.
- أضيفي بعد ذلك الملح، والكمون.
- قلبي المكونات جيدًا حتى يذوب الملح، هكذا أصبح حمص الشام جاهز ويمكن تقديمه في كاسات مناسبه.
- أما عن عصير الليمون فيتم إضافة الكمية المناسبة منه على كل كأس عند تناول حمص الشام ويتوقف هذا حسب الرغبة.
- أيضًا إضافة الشطة فيتم اضافتها على كل كأس على حدى حسب رغبة كل شخص سوف يتناوله.
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