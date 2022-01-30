أسرار حمص الشام الجاهز أعملي حمص الشام بدقة الثوم والشطة على أصوله بطعم خيال

الحمص من أهم أنواع البقوليات والذي تتعدد فوائده في الجسم بشكل كبير، فهو يحتوي على الكثير من البروتينات، كما أنه يمكن تناوله بأكثر من شكل، ولكنه اشتهر بتناوله كمشروب مختلف الشكل وهو ما يسمى بحمص الشام الذي اشتهر في بلاد الشام بشكل كبير وانتشر في العديد من البلاد الأخرى العربية، وأصبح من أهم مشروبات الشتاء الساخنة الحارة الذي يمد الجسم بالدفء والطاقة، وهو ما سوف نتعرف على طريقة تحضيره الان في هذا المقال.

طريقة عمل حمص الشام بالدقة

حمص الشام بالدقة لا يحتوي على العديد من المكونات، ولذلك يمكنك إعداده في البيت بكل سهولة وفي وقت بسيط، وسوف تستمتعين بطعمه المميز اللذيذ، وطريقة تحضيره كالآتي:

مكونات عمل حمص الشام بالدقة

كوب ونصف من الحمص.

ثلاث ثمرات من الطماطم المقطعة قطع صغيرة جدًا.

بصلة كبيرة مفرومة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ربع ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

عصير ليمون الكمية حسب الرغبة.

ملعقتين صغيرتين من الكمون.

ملعقتين صغيرتين من الملح.

الشطة حسب الرغبة في كميتها.

طريقة التحضير