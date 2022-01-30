بخلطة الأرز السرية أعملي الممبار على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة تجنن

الممبار من اجمل الاكلات الشعبية المعروفة التى يحبها الجميع، يقدم مع تشكيلة من حلويات اللحوم والمقبلات، يعتبره الكثير من الوجبات الصعبة فى تحضيرها لكن هذا معتقد خاطئ عند البعض، هو من الاكلات السهلة التى تتمتع بالطعم الرائع ولا يختلف عليها الكبار او الصغار، اليوم نقدم لكم طريقة عمل الممبار بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة.

مكونات عمل الممبار

١كيلو من الممبار.

كيلو ونصف من الارز.

خضرة مشكلة بقدونس وشبت وكزبرة.

٣بصلات مبشورة كبيرة الحجم.

ملح وفلفل اسود وبهارات.

نصف معلقة صغيرة من القرفه.

كوب من الزيت النباتى.

١كيلو من الطماطم المقطعة الى مكعبات صغيرة الحجم.

٣ معالق كبيرة من معجون الطماطم.

عصير ليمون.

الطريقة