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عمر شويل - جدة بخلطة الأرز السرية أعملي الممبار على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة تجنن - ثقفني
الممبار من اجمل الاكلات الشعبية المعروفة التى يحبها الجميع، يقدم مع تشكيلة من حلويات اللحوم والمقبلات، يعتبره الكثير من الوجبات الصعبة فى تحضيرها لكن هذا معتقد خاطئ عند البعض، هو من الاكلات السهلة التى تتمتع بالطعم الرائع ولا يختلف عليها الكبار او الصغار، اليوم نقدم لكم طريقة عمل الممبار بخطوات بسيطة ومكونات غير مكلفة.
مكونات عمل الممبار
- ١كيلو من الممبار.
- كيلو ونصف من الارز.
- خضرة مشكلة بقدونس وشبت وكزبرة.
- ٣بصلات مبشورة كبيرة الحجم.
- ملح وفلفل اسود وبهارات.
- نصف معلقة صغيرة من القرفه.
- كوب من الزيت النباتى.
- ١كيلو من الطماطم المقطعة الى مكعبات صغيرة الحجم.
- ٣ معالق كبيرة من معجون الطماطم.
- عصير ليمون.
الطريقة
- فى وعاء عميق نضع الممبارونقوم بقلبه على الوجه الاخروننظفه جيدآ.
- نقوم نقع الممبار بعد تنظيفه فى ماء وملح وعصير ليمون لمدة ساعة.
- بعد نقع الممبار لمدة ساعة نقوم بغسلة مرة اخرى بالماء ثم نضعة على مصفاه ونضف اليه عصير ليمون ونقلبه جيدا ونتركة حتى يتخلص من اى بقايا من الماء وتصبح رائحته نظيفة تمامآ.
- فى وعاء عميق نضع البصل المبشور مع الملح والفلفل والبهارات والقرفه.
- نقوم بخلط البصل مع التوابل جيدآ.
- نضف الى البصل مكعبات الطماطم ومعجون الطماطم والخضرة ونقلب جيدآ حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- نغسل الارز ونقوم بتصفيته جيدآ من الماء.
- نضع الارز على المكونات التى تم خلطها من قبل مع الزيت ونقلب جيدآ.
- يقطع الممبار الى قطع متوسطة الطول.
- نقوم بحشو الممبار بخليط الارز ونفرد الارز بداخله جيدآ.
- فى قدر عميق به الماء المغلى على النار نضع الممبار.
- يترك على نار متوسطة لمدة ٤٥دقيقة تقريبآ حتى يتم تسويته.
- يرفع من النار على مصفاه ويترك حتى يبرد تماما.
- يحمر فى زيت غزير على درجة حرارة متوسطة.
- يخرج على ورق مطبخ حتى يتخلص من الزيت الذائد.
- نقوم برصه على سرفيس التقديم مع البقدونس المقطع للزينة.
- يقدم مع البطاطس المقلية او حلويات اللحوم المشكلة المعروفه بطعمها الرائع ورائحتها السهية.
- افضل المقبلات المحبوبه مع هذو الوجبات هى سلطة الخضروات.
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