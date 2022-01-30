أعملي عجينة القطايف بالمهلبية على أصولها ب2 كوب دقيق بطريقة هشة وطرية مثل الجاهزة

تعد القطايف من الحلويات العربية المعروفة بمذاقها الطيب، وتعتبر من الاطباق الرئيسية على مائدة شهر رمضان المبارك، حيث انها تتميز بالمذاق الرائع ورائحتها الشهية، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ويمكن ايضآ حشوها بعدة انواع مثل المكسرات او القشطة او الكاسترد، وايضآ يمكن تقديمها باللحمة المفرومة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل القطايف بالمهلبية.

طريقة عمل عجينة القطايف

المكونات

٢كوب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من السكر.

٢معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ماء للعجن ٣اكواب تقريبآ.

ذرة ملح.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

الطريقة

فى العجان الكهربائى نضع الدقيق الابيض ودقيق السميد مع النشا والملح والسكرونخلط المكونات الجافة مع بعضها.

نضف اليهم الماء مع الاستمرار فى العجن حتى تصبح العجينة سائلة.

نضع معهم الفانيليا ونخلط لمدة ٥ دقائق.

نفرغ الخليط فى ابريق الشاى.

نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت.

نسكب الخليط فى الصينية على شكل دوائر صغيرة.

نتركها حتى تنضج ونرفعها على قطعة من القماش القطنية ونتركها حتى تبرد وتصبح جاهزة للحشو.

طريقة عمل القطايف بالمهلبية

المكونات

نصف كيلو من القطايف.

زيت غزير للقلى.

٢كوب من القطر.

مهلبية للحشو.

مكونات المهلبية للحشو

٣معالق كبيرة من النشا.

١كوب من الحليب السائل.

٢معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات القطر

٢كوب من السكر.

٢كوب من الماء.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل المهلبية للحشو

فى وعاء على نار هادئه نضع الحليب مع السكر والنشا ونقلب بالمضرب اليدوى حتى لا تتكاتل.

نضف اليهم الفانيليا وعند الغليان نرفعه من على النارمع استمرار التقليب.

نتركة حتى يبرد تمامآ ونقوم باستخدامه فى الحشو.

طريقة عمل القطايف بالمهلبية

نأخذ قطعة من القطايف ونقوم بحشوها بالمهلبية.

نغلق القطايف بشكل جيد حتى لا يخرج منها المهلبية اثناء القليه.

يسخن الزيت على درجة حرارة عاليه.

نضع القطايف فى الزيت ونقلبها على الوجهين حتى تأخذ اللون الذهبى.

ترفع من النار الى القطرثم ترص على طبق التقديم.

تزيين بجوز الهند او الفسدق المجروش.

طريقة عمل القطر