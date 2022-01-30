تتبيلة السمك على أصولها بكيلو واحد أعملي ألذ سمك بالتتبيلة السرية بطعم زي المطاعم

يعد السمك من الاكلات البحرية الجميلة المفضلة لدى الجميع، وهو غنى بالفيسفورالتى يساعد على تقوية الذاكرة، والفيتامينات المفيدة للجسم، ويتميزالسمك بطعمه الرائع ومذاقه الطيب، يمكن ان يقدم بأكثرمن طريقة مع المقبلات المحبوبه لديكم وأرز الصيادية، واليوم نقدم لكم تتبيلة السمك بطريقة سهلة وبسيطه.

طريقة عمل تتبيلة السمك

المكونات

١كيلو سمك متنظف ومصفى جيدآ.

٥ فصوص كبيرة من الثوم المهروس.

ملح وبهارات السمك والكمون.

عصير ليمون.

كرافس.

نصف معلقة صغيرة من القرفه والجنزبيل الناعم.

فلفل اخضر مفروم.

٢كوب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من دقيق الذرة الاصفر.

الطريقة

فى وعاء نضع الثوم المهروس مع الفلفل المفروم، والملح والبهارات والقرفه والجنزبيل والكمون وعصير الليمون ونضف اليهم الكرفس الناعم.

نخلط المكونات جيدآ.

نأخذ كمية من الخلطة ونحشى بها السمك من الداخل ونتبلة من الخارج.

نتركة فى التتبيلة لمدة ساعة على الاقل.

نحضر فى وعاء مسطح الدقيق الابيض ونخلط معه دقيق الذرة(دقيق الذرة يعطى السمك عند القلى قرمشة ولون ذهبى رائع).

نأخذ السمك نغلفة بالدقيق جيدآ، ونضعه فى زيت غزيرعلى درجة حرارة متوسطة.

نقوم بتقليبه على الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبى.

نرفع السمك على ورق مطبخ حتى يتخلص من الزيت الزائد.

ويقدم مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء وارز الصيادية او الارز الابيض حسب الرغبة.

طريقة عمل الرز الصياديه

المكونات

٢كوب من الارز مغسول ومصفى.

بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

٢كوب ونصف من الماء.

ملح وفلفل اسود وبهارات وكمون.

نصف معلقة من القرفه.

زيت.

الطريقة

فى قدر على النار نضع البصله المبشورة مع الزيت.

نحمر البصلة جيدآ حتى تأخذ اللون البنى.

نضع الماء على البصل ونضيف اليه الملح والفلفل الاسود والبهارات والكمون والقرفه.

نتركة على النار حتى الغليان.

نضيف الارز الى الماء المتبل ونقلبه جيدا.

بعد ان يشرب الماء نتركة على نار هادئه جدآ، حتى يتم تسويته جيدآ.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المكونات

١كوب من الطحينة .

نصف كوب من الماء.

ملح وكمون.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من الزيت.

شطة حسب الرغبة.

الطريقة