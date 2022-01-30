سر بسبوسة الحلواني المرملة أعملي البسبوسة بالقشطة على أصولها بطعم طري ولذيذ

تعد البسبوسة من اجمل الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، وهى من الحلويات السهله التى تفضل الامهات تحضيرها فى المنزل، تقدم بعدة اطعمة مختلفة، منها بالمكسرات او القشطة او بالفسدق، وتدخل البسبوسة فى تحضير انواع اخرى من الحلويات الشرقية مثل الحجازية، واليوم نقدم لكم احلى وصفة لعمل البسبوسة فى المنزل.

طريقة عمل البسبوسه بالقشطه

المكونات

٢كوب من دقيق السميد.

٣معالق كبيرة من الذبدة.

٢معلقة كبيرة من السكر.

كوب من الذبادى كامل الدسم.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

قشطة بلدى للتقديم.

طريقة التحضير

فى طاسة غير لاصقة نضع السكر ونقلبه على نار هادئه حتى يصبح لونة ذهبى.

نضع عليه الذبدة ونتركه حتى يتكرمل.

فى وعاء عميق نضع دقيق السميد والبيكنج بودر مع الفانيليا ونخلط المكونات ثم نضع معهم الذبادى ونقوم ببس البسبوسة وليس عجنها مع الذبادى بشكل جيدآ.

نضف اليهم السكر المكرمل مع الذبدة ونخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيدٱ.

فى صينية مقاس ٢٤مدهونة بالذبدة نضع خليط البسبوسة ونقوم بفردها حتى يصبح وجهه متساوى تمامآ.

ندخل الصينية فى الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم تسويتها وتأخذ اللون الذهبى.

نخرج البسبوسة من الفرن ثم نضع عليها القطرساخنآ.

نتركها حتى تبرد تمامآ وتصبح جاهزة للتقديم.

تقطع وتقدم مع القشطة البلدى.

يمكن ان يضاف على الوجهه الفسدق المجروش مع القشطة مما يعطى لها مذاق رائع.

طريقة عمل قطر البسبوسة

المكونات

٢كوب من السكر.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

٢كوب من الماء.

الطريقة

فى وعاء على نار متوسطة نضع السكر مع الماء ونقلبهم جيدآ حتى الذوبان.

نتركهم على النار حتى يتجانس ويصبح سمكة متوسط.

نضف اليه عصير الليمون مع الفانيليا.

نتركة لمده ٥دقائق بعد وضع الليمون ونرفعه من على النار.

نضف القطر الى البسبوسة ساخنآ.

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