طريقة تحضير القرص الفلاحي بكيلو دقيق دفي بيتك وأعملي 50 قرصة فلاحي طريه على أصولها

تعتبر القرص الفلاحي من ألذ المخبوزات التي يحبها الكثير من مختلف البلاد ويقبلون على أكلها بكثرة، فهي قرص طرية وسهلة في الأكل وتذكرنا دائما باجدادنا، كما أن رائحة المخبوزات في المنزل تعطيه دفء خاص وخاصة في فصل الشتاء، وكل ربة منزل تحب صنع أي شئ بيديها فـ بالتأكيد يكون أفضل وأنظف، لذا من خلال مقالتنا لليوم سنتعرف على طريقة عمل القرص الفلاحي مثل أيام زمان.

طريقة تحضير القرص الفلاحي

تتوفر طرق كثيرة لعمل القرص الفلاحي، ولكن وصفتنا لليوم هي من عمل الشيف فاطمة أبو حاتي فهي من الوصفات الناجحة ومشابهة الوصفات أمهاتنا وأجدادنا.

المكونات:

كيلو من الدقيق.

نصف كيلو حليب رائب.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب سمن مخلوط بزيت.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقتين من السمسم.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

خطوات تحضير القرص الفلاحي