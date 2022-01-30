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عمر شويل - جدة طريقة تحضير القرص الفلاحي بكيلو دقيق دفي بيتك وأعملي 50 قرصة فلاحي طريه على أصولها - ثقفني
تتوفر طرق كثيرة لعمل القرص الفلاحي، ولكن وصفتنا لليوم هي من عمل الشيف فاطمة أبو حاتي فهي من الوصفات الناجحة ومشابهة الوصفات أمهاتنا وأجدادنا.
تعتبر القرص الفلاحي من ألذ المخبوزات التي يحبها الكثير من مختلف البلاد ويقبلون على أكلها بكثرة، فهي قرص طرية وسهلة في الأكل وتذكرنا دائما باجدادنا، كما أن رائحة المخبوزات في المنزل تعطيه دفء خاص وخاصة في فصل الشتاء، وكل ربة منزل تحب صنع أي شئ بيديها فـ بالتأكيد يكون أفضل وأنظف، لذا من خلال مقالتنا لليوم سنتعرف على طريقة عمل القرص الفلاحي مثل أيام زمان.
طريقة تحضير القرص الفلاحي
تتوفر طرق كثيرة لعمل القرص الفلاحي، ولكن وصفتنا لليوم هي من عمل الشيف فاطمة أبو حاتي فهي من الوصفات الناجحة ومشابهة الوصفات أمهاتنا وأجدادنا.
المكونات:
- كيلو من الدقيق.
- نصف كيلو حليب رائب.
- ملعقة كبيرة سكر.
- نصف كوب سمن مخلوط بزيت.
- ملعقة كبيرة خميرة.
- ملعقتين من السمسم.
- رشة ملح.
- ماء دافئ للعجن.
خطوات تحضير القرص الفلاحي
- نقوم في البداية بوضع ملعقة الخميرة مع معلقة السكر في ربع كوب من الماء الساخن وتغطيتهم وتركهم في جانب ليختمروا.
- بعد ذلك نمزج المكونات الجافة مع بعضها مثل الدقيق ورشة الملح والسمسم ثم نضع الخميرة بعد أن تفاعلت ونعجن ثم نضيف ربع كوب السمنة والزيت ونستمر في العجن.
- نقوم بإضافة الحليب الرائب إلى العجينة ونعجن باليد ثم نضع الماء بالتدريج ونستمر حتى تصبح العجينة متماسكة كلها وغير لاصقة، نضع ربع كوب السمنة المتبقي وقوم بالعجن مرة ثانية.
- نغطي العجينة ونضعها في مكان ساخن أو دافئ حتى تختمر وقد تستغرق ساعة تقريباً.
- نقطع العجينة إلى كرات بحجم واحد ونتركها على رخامة مرشوشة دقيق.
- نفرد كل كرة باستخدام اليد ونضع جميع الكمية في صينية مدهونة زيت أو سمنة ونضعها نصف ساعة حتى تعيد الاختمار مرة أخرى.
- نسخن الفرن على حرارة ٢٠٠ وندخل الصينية لمدة ربع ساعة حتى تأخذ لون و تنضج نخرجها ونغطيها بفوطة حتى تكون طرية.
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