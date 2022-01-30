أحسب قيمة الضمان الإجتماعي المطور الجديد 1443 حاسبة الضمان الإجتماعي

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عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي المطور أحدي أنواع المساعدات المالية المقدمة من السعودية لمواطنيها وتقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناء على شروط ومتطلبات يجب توافرها في المستفيدين، وقد يتسائل البعض عن طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي وفقاً الحاسبة الجديدة، بالإضافة إلى شروط القبول في دعم الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة الاستعلام عن المقبولين في الضمان الاجتماعي لهذا العام، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أوضحت وزارة الموارد البشرية طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، وذلك من خلال جمع دخل جميع أفراد الأسرة العاملين فى الجهات الحكومية أو الأعمال الخاصة، وقسمة الناتج على اثنين، ومقارنته بالحد الأدنى الذي أعلنت عنه الوزارة وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد فيها.

مثال لاحتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور للأسرة

إذا كان عائل الأسرة يعمل فى أحدي الجهات الحكومية ولديه راتب بقيمة 2600 ريال، وتعمل زوجته براتب بقيمة 2000 ريال، ولديهم ثلاثة ابناء، كيف يتم حساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي.

سنوضح لكم بالتفاصيل طريقة احتساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور لتلك الأسرة:

أولا يتم جمع راتب الزوج والزوجة وقيمته على اثنين، ليصبح الناتج ٢٣٠٠ ريال.

نقوم بحساب قيمة الدخل المفروض حسب توضيح وزارة الموارد البشرية وذلك ليكون لعائل الأسرة ١١٠٠ ريال ولكل فرد من أفراد الأسرة ٥٥٠ ريال، والأسرة مكونه من زوج وزوجة وثلاثة أبناء، كالتالي:

١١٠٠+٥٥٠+٥٥٠+٥٥٠+٥٥٠ ليصبح الناتج ٣٣٠٠ ريال، وذلك ما يقل عن الحد الأدنى براتب الأسرة بعد جمعة وقسمته كما أوضحنا لكم سابقا.

ولذلك فتلك الأسرة يحق لها الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور، وعليها بسرعة التقديم على موقع الوزارة للحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة السعودية.

من هم المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور والشروط

أوضحت الموارد البشرية بعض الشروط التى تشير الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية وهي: