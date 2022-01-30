طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بحشو اللحم المفروم بدون ما تفك أو تتشرب زيت نهائياً

تعد السمبوسة من أكثر المقبلات التي يتم تحضيرها بجانب الطعام في العشاء و في الغذاء كما أنه من أكثر المقبلات الشهية و اللذيذة التي تنال على إعجاب جميع أفراد الأسرة و بالأخص الأطفال، لهذا تقوم الأمهات دائما بتحضير السمبوسة لكى يتناولها أبنائها، ولكن هناك مشكلة تواجه الأمهات دايمًا أثناء تحضير السمبوسة وهو تشربها الكثير من الزيت أثناء القلي مما يجعلها غير مقرمشة و طعمها غير محبب بسبب تراكم الزيت على داخل قطع السمبوسة ولكننا اليوم سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير السمبوسة من المنزل بكل أسرار و سر عدم تشربها الزيت.

مقادير السمبوسة

تعد السمبوسة من أكثر وأحب المقبلات الشهية و السهلة جدًا، كما أنها اقتصادية جدًا لأنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، مكوناتها هي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 حبة من البصل المفروم.

حبة من الجزر المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من الماء.

زيت نباتي.

لفة من عجينة السمبوسة ( الجلاش).

2 ملعقة من الماء.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة تحضير السمبوسة

سنقدم لكم من خلال موقعنا المميز ثقفني أسرار تحضير السمبوسة بأسهل طريقة بدون بيض أو تتشرب نقطة زيت، الطريقة هي: