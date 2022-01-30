نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بحشو اللحم المفروم بدون ما تفك أو تتشرب زيت نهائياً في المقال التالي
تعد السمبوسة من أكثر المقبلات التي يتم تحضيرها بجانب الطعام في العشاء و في الغذاء كما أنه من أكثر المقبلات الشهية و اللذيذة التي تنال على إعجاب جميع أفراد الأسرة و بالأخص الأطفال، لهذا تقوم الأمهات دائما بتحضير السمبوسة لكى يتناولها أبنائها، ولكن هناك مشكلة تواجه الأمهات دايمًا أثناء تحضير السمبوسة وهو تشربها الكثير من الزيت أثناء القلي مما يجعلها غير مقرمشة و طعمها غير محبب بسبب تراكم الزيت على داخل قطع السمبوسة ولكننا اليوم سنقدم لكم أسهل طريقة لتحضير السمبوسة من المنزل بكل أسرار و سر عدم تشربها الزيت.
مقادير السمبوسة
تعد السمبوسة من أكثر وأحب المقبلات الشهية و السهلة جدًا، كما أنها اقتصادية جدًا لأنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، مكوناتها هي:
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- 2 حبة من البصل المفروم.
- حبة من الجزر المبشور.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- ربع كوب من الماء.
- زيت نباتي.
- لفة من عجينة السمبوسة ( الجلاش).
- 2 ملعقة من الماء.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
طريقة تحضير السمبوسة
سنقدم لكم من خلال موقعنا المميز ثقفني أسرار تحضير السمبوسة بأسهل طريقة بدون بيض أو تتشرب نقطة زيت، الطريقة هي:
- نأتي أولاً بعجينة السمبوسة و نقوم بتقطيعها كل قطعة إلى 3 قطع متساوية بشكل طولي.
- بعد ذلك نقوم بتحضير اللحم المفروم نضع طاسة على نار متوسطة.
- نضيف القليل من الزيت ثم نضع البصل المفروم ونقلبها حتى تذبل قليلًا.
- بعد ذلك نقوم بوضع الجزر المبشورة ونقلبها.
- ثم نضع اللحم المفروم ونقلبها مع المكونات حتى يتغير لونها.
- نضيف الفلفل الأسود و الملح والبهارات و الكمون و نقلبها جيداً ثم نضيف ربع كوب من الماء ونتركها على نار هادئة حتى تنضج.
- نخلط معلقة الدقيق مع معلقة من الماء حتى تحصلين على عجينة سائلة.
- بعد ذلك نأتي بقطع السمبوسة المقطعة نقوم بوضع معلقة كبيرة من اللحم المفروم على قطع السمبوسة من أولها.
- ثم نقوم بلف العجينة حتى تحصلين على شكل مثلث.
- نقوم بتوزيع عجينة الدقيق التي قمنا بتحضيرها ونغلق بها قطع السمبوسة.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كافة المكونات.
- نضع طاسة كبيرة على النار ونضيف الزيت ونتركها حتى يسخن تماماً.
- ثم نضع قطع السمبوسة في الزيت من جهة التي تم إغلاق قطع السمبوسة منها لكى تلتصق ولا تفتح أثناء القلي.
- عندما تأخذ اللون الذهبي نخرجها من الفرن على طبق وعليه مناديل مطبخ ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ