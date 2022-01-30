نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ صينية باذنجان باللحمة المفرومة في الفرن ممكن تاكليها بخلطة لذيذة وبطعم شهي في المقال التالي
عمر شويل - جدة ألذ صينية باذنجان باللحمة المفرومة في الفرن ممكن تاكليها بخلطة لذيذة وبطعم شهي - ثقفني
تجد ربة المنزل حيرة في عمل الأكلات وذلك من الشعور بالملل من تكرار نفس الأكلات، ونتيجة لذلك تبحث ربة المنزل عن أصناف جديدة كنوع من التغير والتجدد وبديلا عن الأرز و المكرونة لذلك سوف نتعرف في هذه السطور القادمة طريق تحضير صينية الباذنجان باللحمة المفرومة بطريق احترافية وسهلة.
مكونات تحضير صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
- مقدار نصف كيلو من الباذنجان الرومي.
- مقدار نص كيلو من اللحم المفروم ويفضل أن يكون أحمر.
- مقدار بصلة مفرومة.
- عدد أربع فصوص ثوم مفروم.
- ثلاث حبات من الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم.
- ملعقتان كبيرتان من الخل.
- ملح حسب الحاجه.
- ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة كمون.
طريقة تحضير صينية الباذنجان باللحمة المفرومة
- نقوم بإحضار طاسة ونعصج اللحمة المفرومة بها نقوم بتحمير كمية البصل حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبياً.
- ثم نضيف اليه اللحم المفروم حتى يتغير لونه ثم ننزل بملعقة الفلفل الأسود وكذلك مقدار الملح والكمون وباقي البهارات.
- ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع الباذنجان الرومي إلى قطع ونرش عليه كمية قليلة من الملح ويترك الباذنجان قليلاً حتى نتخلص من ماء الباذنجان ثم نصفي الباذنجان جيداً باستخدام مناديل المطبخ.
- ثم نقوم بتخضير صلصة الطماطم من خلال هذه الخطوات:
- نقوم بتشويح الثوم المفروم في الزيت مع مراعاة عدم تغير لونه وننزل على الثوم بكمية الخل.
- ثم نترك الخليط على نار هاديه ثم نضع الكمون وملعقة الفلفل الأسود ويترك المزيج حتى يصل لمرحلة الغليان ثم نضع مقدار الطماطم المبشورة خشن مع إضافة الصلصة إليها.
- وكذلك قرن فلفل أخضر حار مقطع قطع صغيرة ويمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة، ونضع مكانه فلفل بارد وننزل على الخليط الملح والكمون ويترك على النار حتى يغلي و تمتزج المكونات مع بعض.
- ثم نقوم بإحضار صينية مناسبة ثم ترص طبقة من الباذنجان ثم نضع فوقها طبقة من اللحم ويوزع عليها كمية مناسبة من الصلصة التي سبق تحضيرها.
- ثم نضع طبقة أخرى من الباذنجان وفوقها طبقة من اللحمة المفرومة وفوقها طبقة من الصلصة ونقفل الصينية بطبقة من الباذنجان وعليها طبقة أخيرة من الصلصة المتبقية ثم ندخل الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة عالية.
- تترك صينية الباذنجان باللحمة المفرومة حتى تنضج وتتشرب كمية السوائل الموجودة ويصبح لونها ذهبي ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنه بجانب العيش البلدي و بالهنا والشفا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ