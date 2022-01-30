طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل بالتفصيل و أسهل طريقة للحصول على طعم رائع ستدمنيه

يجب أن نشير في البداية أن طريقة عمل الفراخ المشوية من الطرق التي يتم البحث عنها من قبل العديد من ربات البيوت حيث يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية، كما يجب الإشارة أن الفراخ المشوية تعتبر من أكثر الطرق التي يفضلها جميع الكبار والصغار أيضا ويرغبون دائما في تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة، لذلك سوف نسلط الصور خلال هذا المقال على طريقة عمل الفراخ المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات والمقادير التي سنقدمها لكم تابعوا معنا.

طريقة عمل الفراخ المشوية

يمكنكم تحضير هذه الوصفة في المنزل من خلال المقادير الآتية:

فرخة كاملة.

بصلة مقطعة شرائح.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الزيت.

نصف ملعقة من بهارات التالية: الفلفل الأسود، فلفل حلو، قرفة، ورق لورا، ورشة جوزة الطيب، وحبوب.

ملعقة من الملح.

شرائح من الليمون.

ملعقتين من الزعتر المجفف

طريقة تحضير الفراخ المشوية

اولا يجب عليكم وضع الفرخة في وعاء ثم ينم إضافة جميع البهارات السابقة ثم يتم وضع البصل بداخلها كما يجب أن نتأكد من أن جميع البهارات تصل لها من الداخل والخارج ايضا.

ثم بعد ذلك يتم وضع الفرخة في الثلاجة لمدة يوم .

ثم يتم إخراج الفرخة من الثلاجة قبل التسوية بساعة واحدة ثم يتم وضع الملح لها.

ثم يتم وضع الزعتر جميع البهارات إلى الفرحة ويتم إزالة البصل من داخلها.

ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة عالية ثم يتم خفق الحرارة ويجب عليكم تحريك الصينية كل ثلث ساعة حتى نتأكد من التسوية من جميع الجوانب.



يجب الإشارة إلى أن طريقة عمل الدجاج المشوي هي إحدى الطرق التي تتبعها العديد من ربات البيوت وبمجموعة من الخطوات البسيطة للغاية يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل وتجدر الإشارة إلى أن الدجاج المشوي هي إحدى الطرق الأكثر شيوعًا فجميع البالغين والأطفال يرغبون دائمًا في تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة لذلك ركزنا في هذه المقالة على كيفية تحضير الدجاج المشوي بسهولة في المنزل بالصور في الخطوات والكميات التي قدمناها لك.