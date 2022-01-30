سر نجاح صينية الكنافة بالكريمة بمكونات بسيطة في البيت زي بتاعة محلات الحلواني المشهورة

طريقة عمل الكنافة بالكريمة من أكثر الطرق تساءلًا على الإنترنت، وهذا بسبب عشق الكثير من الناس حول الوطن العربي الكنافة بكل أنواعها، ولقد أحب أناس كثيرة الكنافة بالكريمة، وطلبتها الكثير من السيدات لكي تقوم بعملها في المناسبات والحفلات، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

سر نجاح صينية الكنافة بالكريمة

أن طريقة عمل الكنافة بالكريمة سهلة للغاية، وقد قامت الكثير من النساء بتحضيرها قبل هذا وأعجبت بها الكثير من النساء، ولقد كان هناك أكثر من طريقة لتحضير الكنافة بالكريمة، ولكن هذه أسهل طريقة، ويمكن تحضيرها لمدة 20 دقيقة، وتأخذ مدة الطهي ربع ساعة تقريبًا، ويمكننا معرفة طريقة عمل الكنافة بالكريمة فيما يلي:

مكونات عمل الكنافة بالكريمة

أن مكونات تحضير الكنافة سهلة للغاية ولكن تحتاج إلى بعض التنظيم، فعلينا تحضير مكونات الكنافة أولًا، ومن ثم مكونات الكريمة، ومن ثم مكونات القطر، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:

مكوّنات الكنافة: نصف كيلوغرام من عجينة الكنافة الجاهزة، وكوب من السكر المطحون ناعماً، وكوب من السمنة الذائبة.

مكوّنات الكريمة: كوبان من الحليب، وملعقتان كبيرتان من النشا، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، وسكر مطحون ناعم، -حسب الرغبة-، وفستق حلبي مقطع (للزينة).

مكوّنات القطر: كوب من الماء، وكوب من السكر، وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الكنافة بالكريمة

تتمثل خطوات تحضير الكنافة بالكريمة في النقاط التالية: