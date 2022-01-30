نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح صينية الكنافة بالكريمة بمكونات بسيطة في البيت زي بتاعة محلات الحلواني المشهورة في المقال التالي
طريقة عمل الكنافة بالكريمة من أكثر الطرق تساءلًا على الإنترنت، وهذا بسبب عشق الكثير من الناس حول الوطن العربي الكنافة بكل أنواعها، ولقد أحب أناس كثيرة الكنافة بالكريمة، وطلبتها الكثير من السيدات لكي تقوم بعملها في المناسبات والحفلات، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
سر نجاح صينية الكنافة بالكريمة
أن طريقة عمل الكنافة بالكريمة سهلة للغاية، وقد قامت الكثير من النساء بتحضيرها قبل هذا وأعجبت بها الكثير من النساء، ولقد كان هناك أكثر من طريقة لتحضير الكنافة بالكريمة، ولكن هذه أسهل طريقة، ويمكن تحضيرها لمدة 20 دقيقة، وتأخذ مدة الطهي ربع ساعة تقريبًا، ويمكننا معرفة طريقة عمل الكنافة بالكريمة فيما يلي:
مكونات عمل الكنافة بالكريمة
أن مكونات تحضير الكنافة سهلة للغاية ولكن تحتاج إلى بعض التنظيم، فعلينا تحضير مكونات الكنافة أولًا، ومن ثم مكونات الكريمة، ومن ثم مكونات القطر، وتتمثل تلك المكونات في النقاط التالية:
- مكوّنات الكنافة: نصف كيلوغرام من عجينة الكنافة الجاهزة، وكوب من السكر المطحون ناعماً، وكوب من السمنة الذائبة.
- مكوّنات الكريمة: كوبان من الحليب، وملعقتان كبيرتان من النشا، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، وسكر مطحون ناعم، -حسب الرغبة-، وفستق حلبي مقطع (للزينة).
- مكوّنات القطر: كوب من الماء، وكوب من السكر، وملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة تحضير الكنافة بالكريمة
تتمثل خطوات تحضير الكنافة بالكريمة في النقاط التالية:
- نقوم بتحضير الكنافة أولًا، وهذا عن طريق وضع الحليب، والنشا، والسكر البودرة، والفانيليا في وعاء وتحريكه جيدًا بمضرب شبك، وذلك حتى يذوب النشا.
- نقوم بوضع الخليط على نار متوسطة الحرارة، ونتم تحريكه بشكل مستمر، وذلك حتى لا يتشكل لدينا تكتلات، والى أن تصبح الخليط غليظ.
- نرفع القدر من على النار، وننتظر حتى يبرد القدر.
- نقوم بتحضير القطر عن طريق وضع الماء والسكر على النار، ونتركهم حتى تغلي.
- نحرك خليط الماء والسكر، ومن ثم نضيف عصير الليمون، ونتركه حتى يتماسك، ومن ثم نعمل على رفعه حتى يبرد.
- نضع الكنافة في وعاء ونضيف السكر والسمنة، ونقلب الكنافة، ونقوم بفركها بواسطة اليدين، ولكن بلطف، وهذا حتى لا نكسر الكنافة، وتوزع السكر والسكين جيدًا.
- نقوم بوضع الكريمة على سطح الكنافة في صينية التخمير حتى تغطي القاع والحوافز.
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