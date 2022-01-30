طريقة عمل كيكة الباندا الجميلة بمكونات بسيطة و خطوات سهلة هتعملي أحلي كيكة

تعتبر كيكة الباندا من ألذ أنواع الكيك الباردة التي لا تحتاج إلى فرن، فمكونات هذه الكيكة سهلة وموجودة في المنزل وغير مكلفة نهائيا، تقدم تلك الكيكة في المناسبات كثيرا وفي الأعياد، فهي عبارة عن ثلاثة طبقات وتزين بطبقة من صوص الشيكولاتة الرهيب، فطعمها في غاية اللذة حيث يجعل الإنسان يشعر بالسعادة وفي نفس الوقت بمكونات اقتصادية جدا.

طريقة عمل كيكة الباندا

تقسم هذه الكيكة إلى عدة طبقات، والمكونات كما التالي:

أول طبقة:

١٠٠ جرام من البسكويت السادة.

ملعقتين من السكر.

ملعقة ونصف كاكاو.

ربع كوب ماء.

ملعقتين من الزبدة.

ثاني طبقة:

كوب ونصف من الحليب.

ربع كوب سكر.

ملعقة ونصف من الدقيق.

ملعقتين من النشا.

ملعقة زبدة.

رشة ملح.

فانيليا.

الطبقة الثالثة:

نصف كوب كريم شانتيه خام.

نصف كوب سكر بودرة.

نفس المقدار ماء مثلج.

ولتحضير صوص الشيكولاتة:

نصف كوب شيكولاتة.

ملعقة زبدة.

نصف كوب حليب.

طريقة تحضير كيك الباندا