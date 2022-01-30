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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الباندا الجميلة بمكونات بسيطة و خطوات سهلة هتعملي أحلي كيكة - ثقفني
تقسم هذه الكيكة إلى عدة طبقات، والمكونات كما التالي:
تعتبر كيكة الباندا من ألذ أنواع الكيك الباردة التي لا تحتاج إلى فرن، فمكونات هذه الكيكة سهلة وموجودة في المنزل وغير مكلفة نهائيا، تقدم تلك الكيكة في المناسبات كثيرا وفي الأعياد، فهي عبارة عن ثلاثة طبقات وتزين بطبقة من صوص الشيكولاتة الرهيب، فطعمها في غاية اللذة حيث يجعل الإنسان يشعر بالسعادة وفي نفس الوقت بمكونات اقتصادية جدا.
طريقة عمل كيكة الباندا
تقسم هذه الكيكة إلى عدة طبقات، والمكونات كما التالي:
أول طبقة:
- ١٠٠ جرام من البسكويت السادة.
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة ونصف كاكاو.
- ربع كوب ماء.
- ملعقتين من الزبدة.
ثاني طبقة:
- كوب ونصف من الحليب.
- ربع كوب سكر.
- ملعقة ونصف من الدقيق.
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة زبدة.
- رشة ملح.
- فانيليا.
الطبقة الثالثة:
- نصف كوب كريم شانتيه خام.
- نصف كوب سكر بودرة.
- نفس المقدار ماء مثلج.
- ولتحضير صوص الشيكولاتة:
- نصف كوب شيكولاتة.
- ملعقة زبدة.
- نصف كوب حليب.
طريقة تحضير كيك الباندا
- نقوم في حلة بوضع السكر والزبدة والماء والكاكاو وتقليبهم جيدا ثم نضعهم على النار ونستمر في التقليب لعدم تكون تكتلات لمدة دقيقتين.
- نزيل الحلة من عن النار ونضعها في جانب حتى تبرد نهائياً.
- نأتي بالبسكويت ونقوم بتكسيره ثم نسكب فوقه الكاكاو ونقلب.
- في صينية صغيرة نقوم بوضع خليط البسكويت ونساويه ونضغط عليه ثم نضع الصينية في الثلاجة ونقوم بعمل الطبقة الثانية.
- في حلة أخرى نقوم بوضع الدقيق والنشا والحليب والسكر والفانيليا ونخلط المقادير كلها على البارد وبعد ذلك نضعها على النار ونقلب دائماً حتى يصبح القوام ثقيل نقوم بوضع الزبدة ورشة الملح ونقلب لكي تذوب الزبدة.
- نقوم بإخراج الصينية من الثلاجة ووضع الطبقة الثانية هذه فوق البسكويت وتوزيعها ونقوم بإدخال الصينية فيها مرة أخرى.
- نقوم بعدها بتحضير الطبقة الثالثة:
- نخفق الكريم شانتيه والسكر والماء المثلج بالمضرب الكهربي حتى يثقل القوام ويتضاعف، نقوم بالتأكد من تماسك الطبقة الثانية ونقوم بوضع الطبقة الثالثة فوقها ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.
- نحضر صوص الشيكولاتة، في مقلاة صغيرة نضع الحليب والشيكولاتة ثم الزبدة ونضع المقلاة على النار حتى تسيح الشيكولاتة ونقلب حتى يصبح القوام سلس.
- نضع الطبقة النهائية على الوجه
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