أسرار نجاح صينية البطاطس بالبشاميل في المنزل بمذاق رائع

تختلف مظاهر الإبداع فى تحضير الطعام من مكان إلى آخر حسب طبيعة كل دولة وثقافتها في تحضير الطعام حيث تعتقد بعض المطابخ أن الإبداع فى التحضير هو التوصل إلى وجبات جديدة والبعض الآخر يعتبر الإبداع من إتجاه آخر وهو التشكيل في الوجبات وتحضرها بشكل غير تقليدي، بمعنى التوصل إلى وجبات جديدة مثلاً عند تحضير وجبة البطاطس باعتبارها أكثر الوجبات التي يتم اللجوء إليها بشكل عام في مختلف الأماكن مما يجعل وجبة البطاطس متطورة ويوجد لها أكثر من صنف عند التحضير ومن أحدث الطرق التى تم التوصل إليها هي طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل التي تعتبر طريقة مبتكرة ويتم تحضيرها في صينية فرن وتصبح أكثر شهية بمذاق لا يمكن مقاومته والتي يمكن تحضيرها في العزومات وما شابه وللتعرف على خطوات طريقة التحضير يمكنك المتابعة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير البطاطس بالبشاميل

مقادير التحضير:

كيلو من البطاطس.

كأس ونصف من الجبنة الموزاريلا المبشورة.

كأسين من الحليب.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

ربع كيلو جرام من الدقيق.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى نقوم بوضع الزبدى في إناء على النار ونتركها حتى تذوب على نار هادئة وبعد مرور دقيقة نقوم بوضع الدقيق والتقليب معاً. نبدا بإضافة باقي المكونات من الحليب مع استمرار عملية التقليب اثناء وضع الحليب بحيث يتحول المزيج إلى خليط متجانس. يتم إضافة التوابل بالإضافة إلى نكهة الملح وضبط مذاق الخليط مع استمرار التقليب حتى تتداخل المكونات معاً. تجهيز البطاطس عن طريق تقشيرها وغسلها ثم تقطيعها إلى حلقات دائرية ثم إضافة مقدار بسيط في صينية فرن ثم وضع كمية بسيطة من البشاميل فوقها وتكرار ذلك حتى الإنتهاء من كمية البطاطس والبشاميل. نقوم بوضع الجبنة الموزاريلا المبشورة فوق صينية البطاطس بالبشاميل ثم إدخالها إلى الفرن ساخن لمدة لا تقل عن نصف ساعه، وبعد ذلك يتم تقديمها ساخنة.

ملحوظة:

لا يعتبر البشاميل مرتبط بوجبات المكرونة فقط حيث يمكنك استخدام البشاميل في تحضير الكوسة والباذنجان، وغيرهم من الخضراوات الأخرى والتمتع بمذاقه الرائع.