نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كيكة الكاكاو بالكريمة الرائعة ومكونات اقتصادية في المقال التالي
تعتبر تلك الفترة موسم لأصناف الكيك والمعجنات فهي بالإضافة إلى كونها فترة مليئة بالاجازات ويوجد الكثير من الأشخاص في المنازل أنها فترة شتوية مليئة بالبرد لذلك تحتاج إلى تلك المعجنات حتى يتم تناولها بجانب المشروبات الدافئة، وفي مثل تلك الأحيان تبحث الأمهات عن وسائل وأشياء سريعة من حيث التحضير فالبعض لا يرغب في المكوث طويلاً داخل المطبخ هي الكيك الذي لم يصبح مجرد كيك اسفنجي فقط حيث تبدأ ربات المنزل في الكيك بشكل كبير بمختلف الدول ويتم تحضيره في مناسبات أعياد الميلاد وتجهيز الكيك مثل التورتة بسبب كثرة وسائل التزيين المتوفرة ومن أكثر أصناف الكيكة التي يتم الإقبال عليها هي كيكة الشوكولاتة بالكريمة التي تعتبر ذات المذاق الرائع والمميز وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذه الخطوات.
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالكريمة
مكونات التحضير:
- كوبان من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.
- رشة ملح.
- ثلاث بيضات.
- نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- مقدار كوب إلا ربع من الزيت.
- كوب ونصف من السكر.
- كوب حليب.
طريقة التحضير:
- في حالة الرغبة في تحضير الكيكة بشكل سريع لا يحتاج سوى عشر دقائق يمكنك خلط المكونات الجافة في وعاء الخلاط السكر والدقيق أولاً ثم إضافة البيكنج باودر ومسحوق الكاكاو.
- قبل تشغيل الخلاط يتم إضافة البيض بشكل تدريجي ثم باقي المكونات السائلة من الزيت والحليب ومستخلص الفانيليا وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط مدة خمس دقائق.
- بعد ذلك يتم إضافة الماء ببطئ بحيث يكون الماء فاتر ويتم تشغيل الخلاط مره أخرى حتى يصبح خليط الكيك سائل دون وجود تكتلات.
- تحضير قالب للكيك وفرد فيه مربع من الزبدة صغير ثم وضع الخليط وإدخاله الفرن المسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وعدم فتح الفرن.
- اثناء وضع الكيك في الفرن يتم تحضير الكريمة حيث نحضر الخلاط مره أخرى ووضع فيه مقدار كوب إلا ربع من الزبدة وقيمة مناسبة من مسحوق الكاكاو وكوب حليب ويتم تشغيل الخلاط الكهربائي حتى الامتزاج.
- إضافة سكر بودرة للتحلية ثم إضافة نصف ملعقة من الفانيليا وتشغيل الخلاط مرة أخرى حتى يصبح الخليط ممتزج وثقيل وعند نضج الكيك وإخراجها يتم فرد الكريمة عليها.
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