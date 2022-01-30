حضري كيكة الكاكاو بالكريمة الرائعة ومكونات اقتصادية

تعتبر تلك الفترة موسم لأصناف الكيك والمعجنات فهي بالإضافة إلى كونها فترة مليئة بالاجازات ويوجد الكثير من الأشخاص في المنازل أنها فترة شتوية مليئة بالبرد لذلك تحتاج إلى تلك المعجنات حتى يتم تناولها بجانب المشروبات الدافئة، وفي مثل تلك الأحيان تبحث الأمهات عن وسائل وأشياء سريعة من حيث التحضير فالبعض لا يرغب في المكوث طويلاً داخل المطبخ هي الكيك الذي لم يصبح مجرد كيك اسفنجي فقط حيث تبدأ ربات المنزل في الكيك بشكل كبير بمختلف الدول ويتم تحضيره في مناسبات أعياد الميلاد وتجهيز الكيك مثل التورتة بسبب كثرة وسائل التزيين المتوفرة ومن أكثر أصناف الكيكة التي يتم الإقبال عليها هي كيكة الشوكولاتة بالكريمة التي تعتبر ذات المذاق الرائع والمميز وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذه الخطوات.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بالكريمة

مكونات التحضير:

كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.

رشة ملح.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

مقدار كوب إلا ربع من الزيت.

كوب ونصف من السكر.

كوب حليب.

طريقة التحضير: