نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة الناعمة في عشر دقائق بمذاق رائع في البيت في المقال التالي
الغريبة هي نوع من أنواع كعك العيد، وحيث تتميز الغريبة الناعمة بأنها من الوصفات السهلة في التحضير، ويتعدد طرق تحضيرها إلى طرق مختلفة، وحيث تشتهر الغريبة في الوطن العربي بطعمها اللذيذ وطري، ويتم تناول الغريبة الناعمة بجانب كوب من الشاي والمشروبات الساخنة، وتتميز الغريبة بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من المحلات ويمكن تحضير الغريبة في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المحلات، وحيث أن الغريبة تنال إعجاب الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال نظراً لمذاقها الطيب، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الغريبة بمذاقها الطيب وشهي وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الغريبة الناعمة
المكونات:
- عدد أربع أكواب من الدقيق الأبيض.
- عدد أثنين كوب من السمن.
- عدد كوب من السكر البودرة الناعم.
- كمية قليلة من المكسرات للتزيين.
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بخفق أثنين كوب من السمن جيداً حتى يتغير لون السمن إلى الأبيض ثم بعد ذلك يضاف كوب واحد من السكر البودرة الناعم مع الاستمرار بالخفق حتى يمتزج الخليط جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بوضع أربع أكواب من الدقيق الأبيض بالتدريج مع العجن بإستمرار حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة وهشة وبعد ذلك يضاف إليها بياض البيض ويقلب مع العجين جيداً حتى نحصل على العجينة.
- الخطوة الثالثة قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ثم قومي بالضغط عليها من المنتصف وضعي بها القليل من الفستق المجروش أو الفول السوداني أو المكسرات أخر حسب ذوق كل شخص ثم كرري هذه الخطوة السابقة مع كمية العجينة المتبقية حتى الانتهاء من الكمية العجينة.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ورصي بها قطع الغريبة ثم قومي بإدخال صينية الغريبة إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ربع ساعة على الاقل تقريباً حتى لا يتغير لونها ثم بعد ذلك تترك الغريبة حتى تبرد تماماً وترص في طبق تصبح جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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