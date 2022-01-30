طريقة ‏عمل الغريبة الناعمة في عشر دقائق بمذاق رائع في البيت

الغريبة ‏هي نوع من أنواع كعك العيد، وحيث تتميز الغريبة الناعمة بأنها من الوصفات السهلة في التحضير، ويتعدد طرق تحضيرها إلى طرق مختلفة، ‏وحيث تشتهر الغريبة في الوطن العربي بطعمها اللذيذ وطري، ويتم تناول الغريبة الناعمة بجانب كوب من الشاي والمشروبات الساخنة، وتتميز الغريبة بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من المحلات ‏ويمكن تحضير الغريبة في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المحلات، ‏وحيث أن الغريبة تنال إعجاب الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال نظراً لمذاقها الطيب، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الغريبة بمذاقها الطيب وشهي وبمكونات سهلة وبسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الغريبة الناعمة

المكونات:

عدد أربع أكواب من الدقيق الأبيض .

عدد أثنين كوب من السمن .

عدد كوب من السكر البودرة الناعم .

كمية قليلة من المكسرات للتزيين .

بياض بيضة واحدة .

ملعقة صغيرة من الفانيليا .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :