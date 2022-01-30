نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة العادية بالفانيليا والكاكاو بخطوات سهلة وبسيطة ومقادير مضمونة متوفرة في كل منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكيكة من الوجبات المفضلة للكبار والصغار، فهي من الأكلات اللذيذة التي لا تتطلب وقتاً ولا مجهوداً كبيراً لإعدادها، إلى جانب احتوائها على مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل وفي نفس الوقت مكونات مغذية للأطفال، ففي حالة رفض طفلك لتناول البيض أو اللبن، يمكنك اضافتهم إلى الكيكة لكي يستفيد طفلك من العناصر الغذائية الهامة المتوفرة بهما، حيث أن الكيكة من الأكلات التي يفضلها الأطفال ويتناولونها بدون عناء أو تعب، إلى جانب أنها من الأكلات التي يمكن أن تؤكل في وجبة الإفطار أو العشاء.

تحب الأسر المصرية تناول الكيك، حيث يفضلها الصغار والكبار فهي من الأطباق الحلوة التي تتفنن الأمهات في طرق إعدادها، إما بالفانيليا أو الكاكاو لعاشقي الشيكولاتة، ومع فصل الشتاء يكثر اعداد أطباق الكيك في المنزل، وذلك من أجل تناولها مع المشروبات الدافئة التي تساعد على الشعور بالدفئ خاصةً خلال الطقس البارد.

مقادير عمل الكيكة العادية بالكاكاو والفانيليا

كوبين ونصف من الدقيق.

ثلاث أرباع كوب من الزيت أو السمن بدرجة حرارة المطبخ.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

ثلاث أرباع كوب لبن دافئ.

4 بيضات.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج باورد.

في حالة الرغبة في اعداد كيكة بالفانيليا بدون اضافة الكاكاو، فيتم استبداله بملعقة صغيرة من الفانيليا، واضافة ملعقتان كبيرتان من الدقيق بدلاً من الكاكاو.

طريقة اعداد الكيكة العادية

قبل البدء في خلط مكونات الكيكة، قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم في وعاء عميق قومي بخفق البيض أولاً مع السكر والفانيليا بإستخدام يديكي أو المضرب الكهربائي.

استمري في الخفق مع اضافة اللبن الدافئ والزيت تدريجياً إلى الخليط، وواصلي دمج المكونات لمدة 4 دقائق.

في وعاء أخر قومي بنخل الدقيق والبيكنج باورد، ثم قومي بإضافتهم تدريجياً إلى خليط البيض مع الإستمرار في الخفق، ثم قومي بإضافة الكاكاو إلى الخليط واستمري في الخفق لمدة 4 دقائق أخرى.

قومي بإعداد صينية الكيكة، من خلال دهنها بالزيت أو السمن ورشها بالدقيق أو الكاكاو، وافرغي محتويات خليط الكيكة بها واتركيها لترتاح لمدة 5 دقائق، قبل وضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة.

لا تقومي بفتح الفرن على الكيكة قبل مرور نصف ساعة عل الأقل من وقت وضعها، ثم قومي بإخراج الصينية بعد تمام استوائها والتأكد من ذلك عن طريق غرس السكينة بها فإذا خرجت جافة تكون قد استوت أو غير ذلك فأتركيها لمدة 5 دقائق أخرى مع المتابعة.

بعد خروج صينية الكيكة من الفرن، اتركيها قليلاً لتبرد ثم قومي بتقطيعها وتزيينها حسب الرغبة، أما بصوص الشيكولاتة أو الكريم شانيه أو الفواكهة والمكسرات.

اعداد الكيكة في المنزل من الأكلات التي تضفي بهجة وسرور على كافة أفراد العائلة من الكبار والصغار، فهي سهلة وسريعة بالنسبة للأم، إلى جانب أنها تحتوي على عناصر غذائية متكاملة وتُعد طبق مغذي للأطفال، وتجتهد الأمهات في التوصل لطرق سهلة وسريعة ومضمونة لإعداد الكيكة بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، وقد قدمنا لكم طريقة بسيطة ومضمونة لإعداد الكيكة في المنزل، سواء كانت كيكة شيكولاتة أو فانيليا، من أجل اعدادها والإستمتاع بها مع مشروبك الدافئ المفضل.