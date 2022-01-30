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عمر شويل - جدة طريقة عمل شوربة العدس بطعم الأصلي اللذيذ - ثقفني
تعد شوربة العدس من الأطباق الأساسية في فصل الشتا، وحيث أن شوربة العدس من الأكلات التي تمد الجسم بالدفء والطاقة والحرارة في فصل الشتاء وتعمل على حماية الجسم من الإصابة من الأمراض المختلفة، وحيث أن العدس يحتوي على قيمة غذائية مرتفعة وله فوائد عديدة ومفيدة لجسم الإنسان وكما أنها من الأكلات سريعة التحضير حيث يدخل بها الكثير من المكونات المختلفة من العدس والخضروات لذلك فهي تعتبر وجبة مغذية للغاية، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل شوربة العدس بمذاق لذيذ وبمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل شوربة العدس
المكونات:
- أثنين كوب ونصف من العدس الأصفر.
- فص واحد من الثوم المهروس.
- ربع كوب من الشعرية.
- أثنين من ثمرة جزر مقطعة إلى قطع صغيرة.
- أثنين من ثمرة البطاطس مقطعة إلى قطع صغيرة.
- أثنين من ثمرة البصل مقطعة إلى قطع صغيرة.
- ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.
- عدد ستة أكواب من الماء.
- مكعب واحد من مرق ماجي خضار.
طريقة التحضير:
- الخطوة الاولى قومي بإحضار وعاء كبير وضعي في خمس أكواب من الماء ثم قومي بوضع الوعاء على النار وضعي فيه أثنين كوب ونصف من العدس الأصفر وأثنين من ثمرة البصل مقطعة إلى قطع صغيرة ونصف ملعقة صغيرة من الكركم وثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة ثم واتركي المكونات على النار حتى تغلي لمدة عدة دقائق حتى تستوي جيداً.
- الخطوة الثانية ضعي الوعاء جانباً حتى يصبح فاتر ثم اطحني المزيج بإستخدام محضر الطعام وبعد ذلك قومي بتسخين الزيت في وعاء آخر ثم حمصي الشعرية وضيفي كوب من الماء المتبقي واتركيها حتى تغلى على نار هادئة لمدة 5 دقائق تقريباً.
- الخطوة الثالثة ضيفي خليط الماء والشعرية إلى خليط العدس والخضروات ثم ضيفي إليهم ملعقة كبيرة من ملح الطعام وملعقة كبيرة من الكمون ثم ضعي الوعاء على النار لمدة ربع ساعة تقريباً حتى يسخن جيداً وبعد ذلك أصبحت شوربة العدس جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة وهي ساخنة.
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