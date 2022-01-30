طريقة عمل شوربة العدس بطعم الأصلي اللذيذ

تعد شوربة العدس من الأطباق الأساسية في فصل الشتا، وحيث أن شوربة ‏العدس من الأكلات التي تمد الجسم بالدفء والطاقة والحرارة في فصل الشتاء وتعمل على حماية الجسم من الإصابة من الأمراض المختلفة، ‏وحيث أن العدس يحتوي على قيمة غذائية مرتفعة وله فوائد عديدة ومفيدة لجسم الإنسان ‏وكما أنها من الأكلات سريعة التحضير حيث يدخل بها الكثير من المكونات المختلفة من العدس والخضروات لذلك فهي تعتبر وجبة مغذية للغاية، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل شوربة العدس بمذاق لذيذ وبمكونات بسيطة وسهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل شوربة العدس

المكونات:

أثنين كوب ونصف من العدس الأصفر .

فص واحد من الثوم المهروس .

ربع ‬ كوب من الشعرية .

أثنين من ثمرة جزر مقطعة إلى قطع صغيرة .

أثنين من ثمرة البطاطس مقطعة إلى قطع صغيرة .

أثنين من ثمرة البصل مقطعة إلى قطع صغيرة .

ثمرة واحدة من الطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة .

ملعقة كبيرة من الكمون .

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي .

ملعقة كبيرة من ملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة من الكركم .

عدد ستة أكواب من الماء .

مكعب واحد من مرق ماجي خضار .

طريقة التحضير :