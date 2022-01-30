طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم والبصل في البيت

يعد الفول المدمس البيتي من الأطباق الشعبية والتقليدية المشهورة في معظم الوطن العربي وخاصة في مصر، وتتميز مصر بأنها تقدم الفول المدمس بطرق مختلفة حيث يتم تقديم الفول بالعديد من الطرق مثل الفول المدمس بالطماطم والبصل والفول المدمس بالطحينة والفول المدمس بالطماطم والبقدونس، وحيث يتم تناول الفول المدمس على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، وحيث أن الفول المدمس أيضا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية العالية والمفيدة لجسم الأنسان ولذلك لأنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم

المكونات:

أثنين عبوة من الفول المدمس .

عدد أربع ثمرات من الطماطم المفرومة .

عدد أربع ثمرات من البصل المفروم .

عدد أثنين فص من الثوم المهروس .

ذرة من الزنجبيل المطحون .

ذرة من الهيل المطحون .

ذرة من الكمون .

ذرة من القرفة .

ربع كوب من زيت الذرة .

ربع كوب من زيت الزيتون .

ربع كوب من عصير الليمون .

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود .

ربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :