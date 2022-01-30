نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم والبصل في البيت في المقال التالي
يعد الفول المدمس البيتي من الأطباق الشعبية والتقليدية المشهورة في معظم الوطن العربي وخاصة في مصر، وتتميز مصر بأنها تقدم الفول المدمس بطرق مختلفة حيث يتم تقديم الفول بالعديد من الطرق مثل الفول المدمس بالطماطم والبصل والفول المدمس بالطحينة والفول المدمس بالطماطم والبقدونس، وحيث يتم تناول الفول المدمس على وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، وحيث أن الفول المدمس أيضا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية العالية والمفيدة لجسم الأنسان ولذلك لأنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم
المكونات:
- أثنين عبوة من الفول المدمس.
- عدد أربع ثمرات من الطماطم المفرومة.
- عدد أربع ثمرات من البصل المفروم.
- عدد أثنين فص من الثوم المهروس.
- ذرة من الزنجبيل المطحون.
- ذرة من الهيل المطحون.
- ذرة من الكمون.
- ذرة من القرفة.
- ربع كوب من زيت الذرة.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بوضع القدر على النار حتى يسخن جيداً ثم قومي بإضافة ربع كوب كبير من زيت الذرة ونترك القدر حتى يسخن الزيت جيداً ثم قومي بإضافة كمية البصل ونستمر في التقليب في البصل حتى يلين ويذبل وبعد ذلك قومي بإضافة كمية الطماطم وأثنين فص من الثوم المهروس وثم نخفض النار على القدر ونترك القدر على النار لمدة لا تقل عن خمس دقائق تقريبا.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ذرة من الكمون وذرة من القرفة وذرة من الزنجبيل المطحون وذرة من الهيل المطحون وربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة كبيرة من ملح الطعام ثم نترك القدر على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة مع الاستمرار في تحريك المزيج وبعد ذلك نضيف زيت الزيتون وعصير الليمون إلى المزيج السابق وبعد ذلك نضع الفول في طبق للتقديم ويقدم وهو ساخناً بجانب العيش البلدي.
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