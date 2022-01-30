نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة.. حضري كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بألذ طعم في المقال التالي
كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، من المعروف أنه يوجد الكثير من الكيكات التي تتميز بالطعم والمذاق الرائع، ولكن هناك أنواع تحتاج للكثير من الخطوات بالإضافة إلى أنها تحتاج لفرن، ونظراً لسعي العديد من السيدات واحتياجها لعمل حلويات جديدة وسهلة تجدها تقوم بالبحث عن كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، التي تحضر بعدة طرق مختلفة وسهلة، لا تحتاج لبذل مجهود فمكوناتها سهلة وبسيطة للغاية، ويمكنك معرفة تفاصيل الطريقة من النقاط التي يتم ذكرها خلال هذا المقال.
كيكة البسكويت الباردة بدون فرن
يوجد أنواع كثيرة من الحلويات الخفيفة والشهية وتعتبر كيكة البسكويت الباردة بدون فرن أحد أنواع الكيكات السهلة والبسيطة ويفضل الكبار والصغار تناولها باستمرار، وتتمثل الطريقة كالآتي:
مكونات الطبقة الأولى
- 300 جرام من البسكويت السادة.
- ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.
- ربع كوب من الزبدة السائحة.
- علبة من القشطة.
مكونات الطبقة الثانية
- أربع أكواب من الحليب.
- 2 من مغلف كريم الكراميل.
- نصف كوب من السكر.
- ست ملاعق من الكاكاو الخام.
- ملعقتين من النشا.
- ثلاث ملاعق من الحليب.
- كيس نسكافيه أو بكت من بودرة موكا.
- 100 جرام من الشيكولاتة.
- علبة من القشطة.
طريقة التحضير
تتمثل طريقة التحضير في الآتي:
- الطبقة الأولى: نضع السمنة الذائبة بالإضافة إلى الكاكاو الخام ونستمر في التقليب، ثم يتم وضع القشطة مع الاستمرار في التقليب، ويتم تقطيع البسكويت إلى قطع صغيرة ويضاف إليه المكونات السابقة ويقلب جيداً.
- إحضار صينية متوسطة الحجم ويوضع بها طبقة من البسكويت.
- الطبقة الثانية: إحضار الحليب على النار، ثم يتم وضع السكر حتى يذوب، ومن ثم يتم وضع النشا والكاكاو واستمري في التقليب، ثم يتم وضع القشطة، واستمري في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس القوام كريمي.
- يتم وضع طبقة من هذا الخليط، ثم يتم وضع طبقة بسكويت أخرى، ثم يتم وضع الخليط الكريمي.
- توضع كيكة البسكويت في الثلاجة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات.
- تخرج من الثلاجة وتقطع وتقدم بعد ذلك وبذلك تكون انتهينا من طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن جربيها ولن تندمي فمكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة وغير مكلفة.
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