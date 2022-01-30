بخطوات بسيطة.. حضري كيكة البسكويت الباردة بدون فرن بألذ طعم

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، من المعروف أنه يوجد الكثير من الكيكات التي تتميز بالطعم والمذاق الرائع، ولكن هناك أنواع تحتاج للكثير من الخطوات بالإضافة إلى أنها تحتاج لفرن، ونظراً لسعي العديد من السيدات واحتياجها لعمل حلويات جديدة وسهلة تجدها تقوم بالبحث عن كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، التي تحضر بعدة طرق مختلفة وسهلة، لا تحتاج لبذل مجهود فمكوناتها سهلة وبسيطة للغاية، ويمكنك معرفة تفاصيل الطريقة من النقاط التي يتم ذكرها خلال هذا المقال.

كيكة البسكويت الباردة بدون فرن

يوجد أنواع كثيرة من الحلويات الخفيفة والشهية وتعتبر كيكة البسكويت الباردة بدون فرن أحد أنواع الكيكات السهلة والبسيطة ويفضل الكبار والصغار تناولها باستمرار، وتتمثل الطريقة كالآتي:

مكونات الطبقة الأولى

300 جرام من البسكويت السادة.

ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام.

ربع كوب من الزبدة السائحة.

علبة من القشطة.

مكونات الطبقة الثانية

أربع أكواب من الحليب.

2 من مغلف كريم الكراميل.

نصف كوب من السكر.

ست ملاعق من الكاكاو الخام.

ملعقتين من النشا.

ثلاث ملاعق من الحليب.

كيس نسكافيه أو بكت من بودرة موكا.

100 جرام من الشيكولاتة.

علبة من القشطة.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة التحضير في الآتي: