أفضل وأسهل طريقة لعمل اللانشون الصحي في المنزل

اللانشون واحد من اللحوم المصنعة، وهو من الأكلات التي دوماً ما يعشقها جميع الأطفال، وذلك على اختلاف أعمارهم، فهم يطلبون تناوله غالباً في وجبتي الفطار والعشاء، ويعد اللانشون الوجبة المفضلة للتناول في سندوتشات المدرسة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أغلب الأمهات يرفضون شراء اللانشون الجاهز، وذلك بناءاً على عدة تحذيرات كثيرة من خبراء التغذية والأطباء، وذلك لكونه غير صحي للأطفال تناوله، وهو ما جعل هؤلاء الأمهات تبحث عن الطرق المختلفة لإعداد اللانشون الصحي داخل المنزل بأسهل الطرق وبمكونات متوفرة داخل منزلها، وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور الآتية.

مكونات تحضير اللانشون المنزلي

3 قطع من الجبنة المثلثات.

عدد ثلاث بيضات.

3 فصوص من الثوم المفروم.

مقدار نصف حبة صغيرة من البنجر المسلوق، وذلك لمنح اللانشون اللون الأحمر الطبيعي.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل أسود، ويكون حبوب صحيحة غير مطحونة.

عدد أربع حبات من الحبهان أو الهيل.

مقدار نصف ملعقة من الثوم البودر.

مقدار نصف ملعقة ايضًا من الملح.

سوف نحتاج إلى 2 مكعب من مرقة الدجاج.

طريقة تحضير اللانشون