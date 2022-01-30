نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأسهل طريقة لعمل اللانشون الصحي في المنزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل وأسهل طريقة لعمل اللانشون الصحي في المنزل - ثقفني
اللانشون واحد من اللحوم المصنعة، وهو من الأكلات التي دوماً ما يعشقها جميع الأطفال، وذلك على اختلاف أعمارهم، فهم يطلبون تناوله غالباً في وجبتي الفطار والعشاء، ويعد اللانشون الوجبة المفضلة للتناول في سندوتشات المدرسة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن أغلب الأمهات يرفضون شراء اللانشون الجاهز، وذلك بناءاً على عدة تحذيرات كثيرة من خبراء التغذية والأطباء، وذلك لكونه غير صحي للأطفال تناوله، وهو ما جعل هؤلاء الأمهات تبحث عن الطرق المختلفة لإعداد اللانشون الصحي داخل المنزل بأسهل الطرق وبمكونات متوفرة داخل منزلها، وهو ما سوف نعرضه لكم في السطور الآتية.
مكونات تحضير اللانشون المنزلي
- 3 قطع من الجبنة المثلثات.
- عدد ثلاث بيضات.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- مقدار نصف حبة صغيرة من البنجر المسلوق، وذلك لمنح اللانشون اللون الأحمر الطبيعي.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل أسود، ويكون حبوب صحيحة غير مطحونة.
- عدد أربع حبات من الحبهان أو الهيل.
- مقدار نصف ملعقة من الثوم البودر.
- مقدار نصف ملعقة ايضًا من الملح.
- سوف نحتاج إلى 2 مكعب من مرقة الدجاج.
طريقة تحضير اللانشون
- نقوم بخلط كافة المكونات السابقة مع بعضها البعض داخل الخلاط الكهربائي، وذلك حتى يتكون لدينا خليط سائل ذات اللون الأحمر، وهو بفضل لون البنجر الأحمر الطبيعي الذي يغنينا عن استخدام الألوان الصناعية.
- نقوم بعد ذلك بإحضار كيس بلاستيك حراري، وهذا الكيس متوفر داخل السوبر ماركت.
- يتم صب هذا الخليط الذي لدينا داخل هذا الكيس البلاستيك والحراري، ثم نقوم بلفه على شكل أسطواني، وبعدها نقوم بإغلاقه بصورة جيدة جداً.
- يتم لف الكيس الحراري من الخارج بورق الفويل، وهو ما سوف يحافظ على هذا الشكل الأسطواني.
- نضع الكيس الحراري داخل إناء به كمية من الماء المغلي، وذلك على نار متوسطة الحرارة، ويبقى بها لمدة حوالي نصف ساعة فقط.
- بعد مرور نصف ساعة، يخرج أسطوانة اللانشون من الماء المغلي حتى يبرد، وبعدها نقوم بوضعه داخل الثلاجة، ويفضل أن يبقى بها حوالي يوم كامل.
- بعد مرور يوم كامل تخرج اللانشون من الثلاجة، ونقوم بنزع الكيس الحراري ونقطع اللانشون الى شرائح متساوية، ليصبح لدينا ألذ وأفضل لانشون منزلي صحي وبالهنا والشفا.
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