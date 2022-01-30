أسهل طريقة لعمل الجبنة الرومي البيتي بخطوات سهلة ومكونات اقتصادية

طريقة عمل الجبنة الرومي البيتي، يعتبر الجبن الرومي من أحد أنواع الجبن المفضلة عند الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب للجميع، ومع ارتفاع سعرها عن باقي أنواع الجبن المختلفة، مما يجعل الكثير يبحث عن طريقة عمل الجبن الرومي في المنزل وبتكاليف أقل، تتميز الجبن الرومي بالكثير من العناصر الغذائية المطلوبة والمفيدة لصحة الجسم، كما أنها غنية بفيتامين A والكالسيوم المهمة لصحة الأسنان والعظام، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل الجبن الرومي بالمنزل بأقل التكاليف بخطوات بسيطة فتابعونا.

طريقة عمل الجبن الرومي البيتي

تستطيع ربة المنزل تحضير الجبن الرومي بالمنزل ولا حاجه لشرائها من الخارج فقط عليك إحضار المقادير وتنفيذ طريقة تحضيرها كما يلي:

المقادير:

عدد اثنان علبة زبادي طازج.

حوالي نصف كوب ماء مثلج.

عدد ٢ كيلو لبن بقري.

مقدار عدد ٢ ثمرة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

عدد٤ ملاعق كبيرة قشطة.

رشه من الملح.

عدد٢ ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

قطع شاش.

طريقة التحضير:

يتم وضع الحليب في وعاء مناسب على النار حتى يغلي.

بعد ذلك نقوم بوضع الزبادي إليه ويتم التقليب جيداً لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى تمتزج المكونات تماماً.

نضيف إليها الفلفل الأسود والملح والماء مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بوضع القشطة والبطاطس المهروسة ألي المكونات السابقة ونقوم بخلطهم جيداً.

يتم صب الخليط في الشاش مع مراعاة أن يكون أسفل منه مصفاة نظيفة، ويترك لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة تقريباً.

بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة يتم رفع الجبن من الشاش ويوضع له شاش أخر مع ضرورة الضغط عليها جيداً بشيء ثقيل.

لابد من تكرار عملية النقل لمدة ٤ مرات وفي كل مرة لابد من تغيير قطع الشاش إلى أن يصبح لدينا الجبن الرومي.

وبذلك نكون قد انتهينا من تصنيع الجبن الرومي البيتي، لابد من حفظها في الثلاجة وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل الجبن الرومي البيتي بالخطوات ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.