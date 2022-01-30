طريقة عمل القراقيش السادة الفلاحي مثل الأفران بطعم وريحه زمان بمكونات بسيطة

تعد القراقيش من ألذ وأطعم المعجنات التي من السهل جداً تحضيرها من المنزل، وهذا لأنها لا تحتاج خطوات كثيرة أو أدوات كثيرة أو غير متواجدة، كما أنها من اطعم المقبلات التي يتم تناولها بجانب كوب من الشاي في الإفطار أو بين الوجبات، ولهذا يتساءل الكثير من الأمهات والسيدات عن الطريقة الأصلية تحضير القراقيش وسر قوامها المقرمش الدايب مثل الأفران والمخابز، ولذلك حرصنا على تقديم خطوات تحضير القراقيش بكل أسرارها.

مكونات القراقيش السادة

تتكون القراقيش من مكونات بسيطة جدًا و اقتصادية لهذا تعد من أسهل المقبلات، المكونات هي:

6 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السمن (يفضل السمن البلدي).

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من الينسون (اختيارى).

ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من السكر الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ للعجين.

طريقة تحضير القراقيش السادة

سنقدم لكم طريقة تحضير القراقيش السادة بكل أسرارها، هي: