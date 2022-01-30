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عمر شويل - جدة طريقة عمل القراقيش السادة الفلاحي مثل الأفران بطعم وريحه زمان بمكونات بسيطة - ثقفني
تعد القراقيش من ألذ وأطعم المعجنات التي من السهل جداً تحضيرها من المنزل، وهذا لأنها لا تحتاج خطوات كثيرة أو أدوات كثيرة أو غير متواجدة، كما أنها من اطعم المقبلات التي يتم تناولها بجانب كوب من الشاي في الإفطار أو بين الوجبات، ولهذا يتساءل الكثير من الأمهات والسيدات عن الطريقة الأصلية تحضير القراقيش وسر قوامها المقرمش الدايب مثل الأفران والمخابز، ولذلك حرصنا على تقديم خطوات تحضير القراقيش بكل أسرارها.
مكونات القراقيش السادة
تتكون القراقيش من مكونات بسيطة جدًا و اقتصادية لهذا تعد من أسهل المقبلات، المكونات هي:
- 6 أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب ونصف من السمن (يفضل السمن البلدي).
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة كبيرة من السمسم.
- ملعقة صغيرة من الينسون (اختيارى).
- ملعقة صغيرة من الشمر المطحون.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من السكر الأبيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الماء الدافئ للعجين.
طريقة تحضير القراقيش السادة
سنقدم لكم طريقة تحضير القراقيش السادة بكل أسرارها، هي:
- نأتي أولاً بوعاء كبير للعجن ونقوم بوضع الخميرة و الماء الدافئ و السكر ونقلبها جيداً حتى يذوب السكر مع الخميرة.
- نضعهم في مكان دافئ لكي تتخمر تتفاعل الخميرة.
- نقلب الدقيق مع رشة الملح.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق على خليط الخميرة مع التقليب حتى يتشرب الدقيق من خليط الخميرة.
- نضع طاسة على نار متوسطة ونضيف السمن البلدي و الشمر و الينسون و السمسم و الزيت على نار هادئة حتى تذوب السمن.
- نقوم بعمل حفرة في الدقيق ثم نسكب خليط السمن و الزيت في منتصف الدقيق.
- بعد ذلك بهدوء نقوم بعجن عجينة القراقيش مع السمن بملعقة خشبية لكى يتشرب الدقيق من السمن.
- ثم نبدأ في عجن عجينة القراقيش مع إضافة القليل من الماء إذا احتاجت العجينة.
- لابد من عجن العجينة جيدًا حتى يصبح قوامها ناعم وطري لين.
- نغطي على العجينة بعد الانتهاء من العجن و نتركها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها و تتخمر.
- بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة نقوم بفرد العجينة بشكل مستطيل ثم نقطعها بالسكين إلى قطع متوسطة الحجم مثل الجاهزة، كما يمكنك تشكيلها بشكل المفضل لديك.
- نقوم برص قطع القراقيش في صينية الفرن ونترك بين كل قطعة والأخرى مسافة.
- نتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الجوانب و من الاسفل.
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