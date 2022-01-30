أطعم بفتيك مقلي وشهي بطريقة سهلة وصحية وأفضل وأضمن من محلات الحاتي

البفتيك من أطعم وأشهي الأكلات المشهورة والمنتشرة في جميع الدول العربية وخاصة في مصر، والبفتيك مفضلة ومحببة لدي الجميع خاصتنا في المناسبات الهامة والعائلية والذي يعتبر من الأطباق الرئيسة على أي مائدة طعام، والتي يفرح بها الجميع الأطفال وخاصتا الكبار ويحتوي البفتيك علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا لصحة افراد الاسرة، والتي تبحث معظم السيدات عن طريقة عملها حيث أنها من الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلي مجهود كبير في طريقة عملها، ونقدم لكم أحلي وأفضل طريقة سهلة ولذيذة لعمل البفتيك.

طريقة عمل البفتيك ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بفتيك مقلي علي أصوله، وذلك من خلال عمله بالمنزل والتأكد من سلامة وجودة عمله وذلك عن طريق استخدام أفضل المكونات الصحية لعمل افضل بفتيك، وذلك بطريقتنا المميزة والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة خاصتا للأطفال والذين يحتاجون إلى بناء اجسامهم بصورة سليمة وصحية، ودائما ما ننصح بعمل البفتيك المقلي في المنزل وذلك لتجنب حدوث الاحتكاك المباشر مع الأفراد المختلفين في حالة شرائه من محلات الحاتي أو المطاعم الكبري، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية، والخطيرة جدا على صحة وسلامة أفراد الأسرة وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة.

المكونات

واحد كيلو لحمة بفتيك

بصلتان كبيرتان مبشورتان

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

ملح

فلفل أسود

خل

بيض

بقسماط مطحون

دقيق

بهارات اللحمة

زيت للقلي

طريقة التحضير