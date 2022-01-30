نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطعم بفتيك مقلي وشهي بطريقة سهلة وصحية وأفضل وأضمن من محلات الحاتي في المقال التالي
البفتيك من أطعم وأشهي الأكلات المشهورة والمنتشرة في جميع الدول العربية وخاصة في مصر، والبفتيك مفضلة ومحببة لدي الجميع خاصتنا في المناسبات الهامة والعائلية والذي يعتبر من الأطباق الرئيسة على أي مائدة طعام، والتي يفرح بها الجميع الأطفال وخاصتا الكبار ويحتوي البفتيك علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا لصحة افراد الاسرة، والتي تبحث معظم السيدات عن طريقة عملها حيث أنها من الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلي مجهود كبير في طريقة عملها، ونقدم لكم أحلي وأفضل طريقة سهلة ولذيذة لعمل البفتيك.
طريقة عمل البفتيك ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بفتيك مقلي علي أصوله، وذلك من خلال عمله بالمنزل والتأكد من سلامة وجودة عمله وذلك عن طريق استخدام أفضل المكونات الصحية لعمل افضل بفتيك، وذلك بطريقتنا المميزة والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة كبيرة خاصتا للأطفال والذين يحتاجون إلى بناء اجسامهم بصورة سليمة وصحية، ودائما ما ننصح بعمل البفتيك المقلي في المنزل وذلك لتجنب حدوث الاحتكاك المباشر مع الأفراد المختلفين في حالة شرائه من محلات الحاتي أو المطاعم الكبري، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية، والخطيرة جدا على صحة وسلامة أفراد الأسرة وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة.
المكونات
- واحد كيلو لحمة بفتيك
- بصلتان كبيرتان مبشورتان
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم
- ملح
- فلفل أسود
- خل
- بيض
- بقسماط مطحون
- دقيق
- بهارات اللحمة
- زيت للقلي
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار كيلو من لحمة البفتيك ونغسلها بالماء ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح ثم نقوم بدقها بأداة دق البفتيك حتي تعطينا شرائح رقيقة.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البصل المبشور ونضيف إليه الثوم المفروم ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والخل وبهارات اللحمة ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة شرائح لحمة البفتيك ونتركه لمدة ساعتين علي الأقل في الثلاجة حتي يتشرب اللحم الخليط ويعطينا أفضل طعم للبفتيك.
- وبعد ذلك نقوم بأخراج البفتيك من الثلاجة ونقوم بإحضار البيض ويخفق جيدا مع رشه من الفلفل الأسود ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به الدقيق وأناء آخر نضع به البقسماط المطحون.
- ونجهز طاسة عميقه ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها علي النار ونتركها حتي تسخن جيدا.
- ثم نقوم بوضع شرائح البفتيك في البيض ونخرجه ثم نضعه في الدقيق ثم نضعه مرة أخري في البيض وبعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في البقسماط المطحون.
- وبعد ذلك نضع شرائح البفتيك المتبلة في الزيت الساخن ليأخذ صدمة الزيت الساخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار مع التلقيب حتي يستوي على نار هادئة بعد أن يأخذ لونه الذهبي المفضل لدي الجميع.
- وبعد أن نقوم بأخراج البفتيك من الطاسة نضعه في طبق به ورق الزبدة أو المناديل ليمتص الزيت وبعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونقدمه لأفراد الأسرة.
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