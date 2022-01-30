نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبيلتها أتعلميها صح من الشيف شربيني كفتة الحاتي المتماسكة في المنزل بخطوات سهلة في المقال التالي
بحث العديد من السيدات عن طريقة ناجحة لعمل كفتة الحاتي المتماسكة للشيف شربيني في البيت لزوجها وأبنائها، حيث يعد طبق الكفتة من الأكلات التي لا يختلف عليها جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى أنها تأخذ شكل شهي ولذيذ ومحبب في قلوب الأطفال الصغار والكبار، حيث أنها سهلة التحضير وتستخدم كوصفة أساسية على السفرة المصرية والغربية وخاصة في الدول العربية، لذلك قد تلقينا من الكثير من السيدات تساؤلات عن طريقة تحضيرها والمكونات التي تدخل فيها وهل هي مكلفة ومتاحة في جميع أنحاء الوطن العربي ام لا، ومن هنا سنجيب على جميع أنواع الأسئلة، بالإضافة إلى طريقة دقيقة في تحضيرها في منزلك بدون شراءها مز المطاعم تابعونا لمعرفة المزيد.
مكونات تحضير كفتة الحاتي
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة الضاني
- ربع كيلو من اللية ضاني.
- معلقة من البصل البودر.
- بصلة كبيرة.
- بهارات خاصة بالكفتة.
- رشة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- معلقة ونصف من الثوم البودر.
خطوات عمل كفتة الحاتي المتماسكة للشيف شربيني
إذا كنت تبحثين عن طريقة ناجحة وسهلة تمكنك من صنع طبق كفتة الحاتي المتماسكة عن طريق وصفة الشيف شربيني عليك اتباع الخطوات الآتية لتحصلي على نتيجة مذهلة وهي كالتالي:
- أولا: قومي بإحضار وعاء كبير وضعي فيه لحمة مفرومة الضاني وبصلة كبيرة مفرومة.
- ثانيا: عليك وضع التوابل الملح والفلفل المطحون الأسمر والبهارات الخاصة باللحمة وفصين ثوم مطحون جيدا وملعقة كبيرة من البصل المطحون ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض ووضعها في المطحنة للطحن وعندما تتماسك نبدأ في التوقف عن الطحن.
- ثالثا: ثم بعد الخطوة السابقة قومي بتحضير طبق به ماء وضعي عصارة البصلة فيه، ثم ضعي القليل من الملح في نفس الوعاء ورشة فلفل أسمر مطحون ومعلقة خل صغيرة، واحضري لعمل الكفتة المصبعة.
- رابعا: لا بد أن تكون الأسياخ الخاصة بالشوي موضوعة في ماء وتكون نظيفة تماما، ثم قومي بتشكيل الكفتة على شكل كور صغيرة بأيديك ثم ضعيها في طبق خاص واغلقي عليها جيدا.
- خامسا: لا بد أن تكون الشوية الخاصة بتسوية الكفتة سخنة للغاية، ثم بعد ذلك تقومي سيدتي بوضع الأسياخ الخاصة بالشوي على النار لتأخذ صدمتها واحدة تلو الأخرى.
- سادسا: ثم قومي بوضع الكفتة في الأسياخ وضعيها لمدة خمس دقائق معدودة وقومي بتقليبها من الناحيتين لتنضح.
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