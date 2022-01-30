تتبيلتها أتعلميها صح من الشيف شربيني كفتة الحاتي المتماسكة في المنزل بخطوات سهلة

بحث العديد من السيدات عن طريقة ناجحة لعمل كفتة الحاتي المتماسكة للشيف شربيني في البيت لزوجها وأبنائها، حيث يعد طبق الكفتة من الأكلات التي لا يختلف عليها جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى أنها تأخذ شكل شهي ولذيذ ومحبب في قلوب الأطفال الصغار والكبار، حيث أنها سهلة التحضير وتستخدم كوصفة أساسية على السفرة المصرية والغربية وخاصة في الدول العربية، لذلك قد تلقينا من الكثير من السيدات تساؤلات عن طريقة تحضيرها والمكونات التي تدخل فيها وهل هي مكلفة ومتاحة في جميع أنحاء الوطن العربي ام لا، ومن هنا سنجيب على جميع أنواع الأسئلة، بالإضافة إلى طريقة دقيقة في تحضيرها في منزلك بدون شراءها مز المطاعم تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات تحضير كفتة الحاتي

نصف كيلو من اللحمة المفرومة الضاني

ربع كيلو من اللية ضاني.

معلقة من البصل البودر.

بصلة كبيرة.

بهارات خاصة بالكفتة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

معلقة ونصف من الثوم البودر.

خطوات عمل كفتة الحاتي المتماسكة للشيف شربيني

إذا كنت تبحثين عن طريقة ناجحة وسهلة تمكنك من صنع طبق كفتة الحاتي المتماسكة عن طريق وصفة الشيف شربيني عليك اتباع الخطوات الآتية لتحصلي على نتيجة مذهلة وهي كالتالي: