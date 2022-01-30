الدونر الرهيب.. خبز الشاورما التركي هش وطري وسريع ورائحة مخبوزات رائعة نفوح من مطبخك

يعد خبز الشاورما التركي سهل عمله في المنزل بدلاً من خبز الشاورما الجاهز، إذا كنتِ تبحثين عن وصفات لكيفيه عمله يمكنك معانا تحضيره في منزلك بكل سهولة، لأنه ليس يتطلب أن تكوني طاهية ماهره لصنعه، ومن خلال مقالنا هذا سنعرض لكِ طرق سهلة وسريعة لعمله وبمكونات من مطبخك وستحصلين على جبز الشاورما امثل الذي تصنه المطاعم والمحلات .

خبز الشاورما التركي

يتميز خبز الشاورما بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة والمتوفرة، قد يخبز للشاورما ولكن يمكن تقديمه مع وصفات مختلفة مثل فاهيتا الدجاج، قد يختلف الناس في الوصفات التي يستخدموها لعمله، لكن سنقدم لكِ أبسط الوصفات.

طريقة عيش الشاورما التركى

المكونات

كوب ونصف دقيق.

3 أكواب ماء فاتر.

2 معلقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملح حسب الرغبة.

التحضير

نضع الدقيق والزيت والملح في وعاء كبير ونخلطهم حتى تتداخل مع بعضها.

تدريجاً نضيف الماء مع التقليب حتى تكون عجين متماسك.

ندهن العجينة بالزيت، ثم نغطيها بورق نيلون ونتركها حتى ترتاح.

قومي بتقطيع العجين لكرات متساوية الحجم.

نفرد كرة من كرات العجين المتقطع بالنشابة على سطح منثور بالدقيق، حتى تكون بشكل دائري، نكررها مع كل قطع العجينة.

نطهي العجين في مقلاة على نار متوسطة من كل جانب حتى تكون ذهبية اللون، نكررها مع كل العجين، ثم قومي بتغطيتها بفوطة قماش، واستخدمي الحشو الذي تفضليه وألف هنا.

خبز الشاورما الطري

المكونات

2 معلقة صغيرة من الخميرة الجافة.

كوب من الماء الدافئ.

2 معلقة صغيرة زبدة سائلة أو زيت زيتون. ( حسب الرغبة).

معلقة صغيرة ملح.

2 ونصف كوب الدقيق العادي.

التحضير

أول شيء نجهز الخميرة بوضعها في الماء الدافئ ونتركها لتخمر.

نخلط المكونات الجافة مع بعضها في وعاء كبير جيداً.

ثم نضيف الخميرة عليه ونمزجهم مرة أخري جيداً حتى يكون لزجاً وحشناً قليلاً.

نغطي العجين بغلاف بلاستيكي، حتى لا يلتصق لشيء أخرون، ونتركها ترتاح 15د.

وعندما تكون جاهزة نقسمها لقطع متساوية بحجم الكرات.

نأخذ كرة نفردها بأيدينا ثم بالنشابة لجعلها رقيقة، ثم نقوم بطاهيها في مقلاة على نار متوسطة.

إذا كانت المقلاة لاصقة قومي بدهنها بالزيت، ونطهيها لمدة 1-2 دقائق لكل جانب.

ونكررها مع كل قطع العجين، حتى نعرف أنها استوت سوف تنفخ أو عندما تبدأ بالفقاعات.

تتعدد طرق ووصفات طرق عمل خبز الشاورما، لكن فضلنا أن نقدم لكِ وأبسط وأسهل وصفتين لخبز الشاورما التركي، وبإمكانك استخدم الطريقة التي تفضليها لعمل جبز شاورما طيب ولذيذ، فهو من أسهل أنوع الخبز عمله في أسرع وقت ودون مجهود ويمكن حشوه بأي مكونات متوفرة لكِ أو تناوله مع مأكولات أخري كالبطاطس المقلية.