لبياض مُلفت.. تبييض اليدين بسرعة وعقل الأصابع مهما كانت درجة الاسمرار ستعود ناصعة بوصفة سهلة

تتعرض اليدين دائماً لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية، لذلك هي اكثر تعرضاً للاسمرار، لذلك تسعي جميع الفتيات لمعرفة طرق لتبيض اليدين بسرعة وبدون مواد كيمائية ضارة وسهلة، للتخلص من هذه المشكلة تجنباً لشعورها بالإحراج مع الآخرين، لأن اليدين تعتبر مركزاً كبير من انوثة أي امرأة في المجتمع.

تبييض اليدين بسرعة

سنعرفك في هذا المقال للوصول الى تفتيح اليدين طبيعياً دون كريمات مستحضرات التجميل الباهظة، فيوجد طرق أخري لتبييض اليدين بسرعة تعالي لنتعرف عليها.

تبيض اليدين فوري

نخلط معلقة صغيرة من الليمون مع معلقة صغيرة من زيت اللوز في وعاء صغير.

نضع الخليط على اليدين، ونتركه ربع ساعة.

ثم اشطفي يديك بالماء، وتكرر هذه العملية يومياً لنتيجة أفضل.

لتبييض اليدين بياض ناصع

نضع 3 معالق صغيرة من العسل على نار هادية، ونتركه ليسخن.

نضيف لهم 5 معالق كبيرة ماء ورد، ومعلقتين كبار من الجليسرين.

ثم نضع معلقة كبيرة خل، ونقلب الخليط جيداً، ونقوم برفعه من النار.

نضعه على اليدين ونلبس قفازات بلاستيكية، ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي يدك بالماء.

أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة

نضيف في وعاء كبير ماء دافئ ومعلقة خل التفاح وشامبو الأطفال.

انقعي يدك فيه لمدة ربع ساعة.

ونصنع خليط أخر من العسل ومعجون الاسنان، ثم نضعه علي اليدين ونفركه لمدة خمس دقائق ثم نتركه 10 دقائق.

وأخيرا قومي بشطف يدك بالماء.

تفتيح اليدين من أول استعمال

قومي بفرك يديك بشريحة من الطماطم، واتركيها 20 دقيقة ثم قومي بشطف يدك بالماء الفاتر.

قومي بخلط كميات مناسبة من جل الصبار مع زيت اللوز، وافركيه على يديك وقدميك، واتركيه لمدة 40 دقيقة أو اتركيه طول الليل، ثم اشطفيه بالماء البارد.

تفتيح اليدين في دقائق

نخلط معلقة كبيرة من السكر الأبيض مع معلقة زيت زيتون ومعلقة كبيرة من كريم مرطب تفضلينه.

دلكي يدك بهذا الخليط لمدة 10 دقائق واتركيه قليلاً ثم اشطفي يدك بالماء.

بما أن مرحلة تقشير اليدين مهمة للتخلص من الجلد الميت وتفتيح لونها بمستحضرات تضم حبيبات مقشر أو مواد كيمائية، ولأن صحتك وجمالك يهمنا فقد أتينا لكِ بوصفات طبيعية وآمنة لتبييض اليدين بسرعة وفعالة وتقوم بتغذية الجلد والبشرة وتقوم بترطيبه بشكل كبير جداً، فإذا كنتِ مهتمة بجمالك قومي بتطبيق هذه الوصفات للتفتيح يديك بأسرع وقت.