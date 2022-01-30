نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتحضير الفراخ المشوية بالخلطة السرية وسر لونها الذهبي أحلى من المطاعم في المقال التالي
تعد الوجبة الأساسية في كل البيوت و المنازل بمختلف البلدان هي الفراخ المشوية لأن الجميع يفضلون تناول الدجاج بكافة الطرق التي يتم تحضيرها، ولكن من أفضل الطرق اللذيذة و الشهية التي لا تقاوم هي الفراخ المشوية ولذلك تقوم كافة الأمهات بتحضير الدجاج المشوي بشكل مستمر ودائم، ولكن يبحث الأمهات دائما عن خلطة تتبيلة جديدة لشوي الدجاج، حيث أن التتبيلة هي من تعطي للدجاج مذاق وطعم خاص وسنقدم لكم خلطة سرية لتحضير الفراخ المشوية.
مقادير الفراخ المشوية بالخلطة السرية
مكونات تتبيلة السرية الفراخ المشوية سهلة جدا ومتوفرة في جميع المنازل ولكن طعمها مميز جدًا سوف يعطي للدجاجة مذاق لا يقاوم، مكونات هذه الخلطة هي:
- دجاجة كاملة.
- 4 حبات من الطماطم المقطع.
- 3 حبات من البصل المقطع.
- 6 فصوص من الثوم.
- كوب من الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- 3 ملعقة كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- ملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة صغيره كمون
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.
- ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
طريقة تحضير الفراخ المشوية بالخلطة السرية
- أولاً لابد من تنظيف الدجاجة بالماء والخل والدقيق لكي تتخلصين من كافة البقايا العالقة داخل الدجاجة.
- يفضل وضع الدجاجة في محلول النقع لمدة نصف ساعة لكي تتخلص من كافة للروائح الكريهة.
- بعد ذلك نقوم بتحضير التتبيلة نأتي بالخلاط الكهربائي و نقوم بوضع الطماطم والبصل و الثوم و الخل والزبادي ونقوم بضرب كافة المكونات جيدًا.
- ثم نضيف الملح و الفلفل الأسود و الكزبرة و الزعتر الزنجبيل و الكمون و الزيت.
- نضرب كافة هذه المكونات حتى يصبح قوام التتبيلة شبة سائل.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع التتبيلة داخل وخارج الدجاجة لكي تتشرب منها.
- نترك الدجاجة فى التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين.
- نأتي بصينية الفرن ونضيف القليل من الزيت ويمكن إضافة شرائح من البطاطس و الخضروات.
- ثم نقوم بوضع الدجاجة المتبلة ببقايا التتبيلة على الخضروات.
- نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة.
- تترك الدجاجة حتى تستوي لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.
- كل 10 دقائق نقوم بتوزيع التتبيلة عليها بالفرشاة هذا سيجعلها تأخذ لون ذهبي مثل المطاعم.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن وتقدم بجانب أرز بالشعرية وبالصحة والهنا.
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