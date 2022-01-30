أسهل طريقة لتحضير الفراخ المشوية بالخلطة السرية وسر لونها الذهبي أحلى من المطاعم

تعد الوجبة الأساسية في كل البيوت و المنازل بمختلف البلدان هي الفراخ المشوية لأن الجميع يفضلون تناول الدجاج بكافة الطرق التي يتم تحضيرها، ولكن من أفضل الطرق اللذيذة و الشهية التي لا تقاوم هي الفراخ المشوية ولذلك تقوم كافة الأمهات بتحضير الدجاج المشوي بشكل مستمر ودائم، ولكن يبحث الأمهات دائما عن خلطة تتبيلة جديدة لشوي الدجاج، حيث أن التتبيلة هي من تعطي للدجاج مذاق وطعم خاص وسنقدم لكم خلطة سرية لتحضير الفراخ المشوية.

مقادير الفراخ المشوية بالخلطة السرية

مكونات تتبيلة السرية الفراخ المشوية سهلة جدا ومتوفرة في جميع المنازل ولكن طعمها مميز جدًا سوف يعطي للدجاجة مذاق لا يقاوم، مكونات هذه الخلطة هي:

دجاجة كاملة.

4 حبات من الطماطم المقطع.

3 حبات من البصل المقطع.

6 فصوص من الثوم.

كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيره كمون

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة تحضير الفراخ المشوية بالخلطة السرية