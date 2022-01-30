أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي بطريقة سهلة وشهية وأفضل من محلات المخبوزات

المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من أشهي وأحلي وأفضل الحلويات المعروفة في كل البلاد العربية، التي تتميز بطعمها الجميل والشهي وهي منتشرة بشكل كبير في غالبية البلاد العربية، وهى تمتاز بطعمها الحلو وقوامها الهش والجميل وممكن نضيف إلي المعمول العديدة من الحشوات المتنوعة وقد يكون الحشو ملبن، أو مكسرات، أو حشو عجوة، أو علي حسب الرغبة وهى عادة عند اغلب المصريين وبتكون فرحة في المناسبات السعيدة والاعياد، وكما أن عملها بسيط وسهل في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وسعر بسيط، ولذلك فإن معظم السيدات يسارعون في البحث عن أضمن طريقة لعملها في البيت، لكي تكون ومفيدة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات، ولذلك نقدم لكم كيفية أعداد وطريقة المعمول السعودي .

طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته

المكونات

كوبان وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

أو ربع كوب سمنة بلدي.

مكونات الحشو

كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.

رشه من القرفة.

كمية مناسبة من السكر البودر.

طريقة التحضير