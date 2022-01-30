نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي معمول سعودي بالتمر والسمن البلدي بطريقة سهلة وشهية وأفضل من محلات المخبوزات في المقال التالي
المعمول السعودي بالتمر والسمن البلدي من أشهي وأحلي وأفضل الحلويات المعروفة في كل البلاد العربية، التي تتميز بطعمها الجميل والشهي وهي منتشرة بشكل كبير في غالبية البلاد العربية، وهى تمتاز بطعمها الحلو وقوامها الهش والجميل وممكن نضيف إلي المعمول العديدة من الحشوات المتنوعة وقد يكون الحشو ملبن، أو مكسرات، أو حشو عجوة، أو علي حسب الرغبة وهى عادة عند اغلب المصريين وبتكون فرحة في المناسبات السعيدة والاعياد، وكما أن عملها بسيط وسهل في المنزل بأقل تكلفة ممكنة وسعر بسيط، ولذلك فإن معظم السيدات يسارعون في البحث عن أضمن طريقة لعملها في البيت، لكي تكون ومفيدة وصحية وأفضل من شرائها من محلات الحلويات، ولذلك نقدم لكم كيفية أعداد وطريقة المعمول السعودي .
طريقة عمل المعمول السعودي ومكوناته
المكونات
- كوبان وربع من الدقيق ويكون من نوع دقيق الحلويات.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشه من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل.
- نصف كوب من السكر البودر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من الزبدة الطرية.
- أو ربع كوب سمنة بلدي.
مكونات الحشو
- كمية مناسبة من عجينة التمر الطرية.
- رشه من القرفة.
- كمية مناسبة من السكر البودر.
طريقة التحضير
- نخلط المكونات مع بعض ثم نضربها بالمضرب الكهربائي جيدا وهى الدقيق والسكر والبيكنج بودر وكافة البهارات ثم نضع إليه السمنة والزبدة الطرية ونخلطهم جيدا مع المكونات الجافة وذلك بالمضرب علي سرعة متوسطة حتي يتحول الخليط إلي ما يشبه الرمال الرطبة.
- ثم نقوم بخفق البيضة في إناء عميق مع كمية الفانيليا السائلة ثم نضيفهم إلى العجينة ونقوم بعجنهم جيدا حتي أن تتماسك العجينة وتصبح متماسة وطرية.
- ثم بعد ذلك نضع العجينة علي منضدة الطبخ ونقوم بعجنيها باليدين جيدا لمدة خمسة دقائق تقريبا حتي تتماسك العجينة وتصبح لينة وطرية.
- ثم نأتي بالحشوة وذلك من خلال رشه قليلة من القرفة ونضعها على عجينة التمر ثم نقوم بعد بعجنيها باستخدام اليد حتي تختلط جيدا .
- وبعد ذلك يتم أخذ قطعة من العجينة على شكل كرة ويتم وضعها وبسطها علي كفة اليد ونأتي بكمية من التمر ونضعها فوق العجينة وبعد ذلك نقوم بغلقها وتقفيلها بشكل جيد ونقدمه في طبق التقديم لأحلي وألذ معمول وبجانها فنجان من الشاي أو اللبن أو القهوة السادة.
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