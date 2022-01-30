الشغل من البيت بقى حاجة ضرورية؛ اضطر أغلب الناس ليها وقت انتشار كوفيد-19، وبالنسبة لمعظم الناس ده كان تغيير مرحب بيه جداً

بحسب دراسة اتعملت، كان 2 من كل 3 أشخاص بيفضلوا طريقة الـ working from home حتى بعد رفع القيود والحظر، وبغض النظر عن الشغل والاستعداد ولبس هدوم الخروج، إيه هي الحاجات اللي بيحبها الناس في العمل عن بعد أو طريقة الـ working from home؟ وإيه الجوانب السيئة؟

working from home.. مزايا وعيوب الشغل من البيت ايه هي؟

المزايا

بعض الناس اللي بتشتغل بطريقة العمل عن بعد او working from home بيحسوا بإيجابية أكبر تجاه شغلهم عن اللي بينزلوا مكان الشغل نفسه؛ وده كان بيرجع لمرونة تحكمهم في الوقت

ولأنهم بيحبوا إنهم يقضوا وقت زيادة مع العيلة والأصحاب في البيت وبيشوفوا إن ده بيخفف من ضغط الشغل.

العمل عن بعد كمان كمان بيحسسهم بالاستقلالية وبيساعدهم على تحسين إنتاجهم وزيادة شغلهم، ولقينا إن 4 من كل 5 أشخاص بيقولوا إن الشغل من البيت أو في المكتب واحد، لو مكنوش أكثر إنتاجية من اللي كانوا عليه في المكتب.

أما الناس اللي كانت بتضطر تسافر مسافة لشغلها، كان العمل عن بعد بمثابة تخفيف عنهم ورفع لمعنوياتهم، و4 من كل 5 أشخاص قالوا إنهم بيتمنوا لو بإختيارهم العمل عن بعد على الأقل يوم واحد في الأسبوع.

العيوب

بعض الناس شايفة إن العمل عن بعد سيء، وأكثر من 30% منهم بيقولوا إنهم افتقدوا التعامل مع الناس وحسوا بالعزلة والوحدة.

كمان الناس حست بإنهم أقل إنتاجية في الشغل من البيت؛ لأنهم انشغلوا بمجريات الحياة زي “شغل البيت والتلفزيون” ودي كانت مشكلة أساسية؛ لأن مع القاعدة في البيت مبقاش في تنظيم محدد للوقت بين الشغل ومسؤوليات البيت، والكلام ده بينطبق على أغلب الناس مش بس الآباء والأمهات.

بعض الناس كمان كانت بتواجه مشاكل في التقنية والمعدات في وقت الشغل ومكالمات الفيديو وده كان له تأثير سلبي على شغلهم وانتاجيتهم.

أما عن الأهالي فحوالي 45% واجهوا مشاكل مع أطفالهم لتشتيت انتباهم وقت الشغل وده أثر عليهم وعلى شغلهم.

مش كل الناس هتحب تشتغل من البيت

21% من الناس قالت إنها حتى لو كان عندهم الأختيار مش هيفضلوا الشغل من البيت، وخاصة المبتدئين في الشغل، والناس اللي شغلهم متأثرش بكوفيد-19، الاستطلاع وضح كمان إن في مخاوف كثير وقلق إن الناس ترجع مكان شغلها تاني في المستقبل.

اعرفي معانا كمان لو حاسه في وقت كتير بيضيع منك إزاي تنظمي وقتك لو بتشتغلي من البيت