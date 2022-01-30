خفيف وهش.. طريقة عمل صينية القرنبيط بالفرن بخلطة رهيبة لألذ غدوة في أقل وقت والطعم خيالي

طريقة عمل صينية القرنبيط بالفرن، يحتوي القرنبيط على الفوسفور وهذا مفيد للجسم وذلك لأنها تنقذ الإنسان من كثير من الأمراض بالإضافة إلي احتوائه على فيتامين أ وهذا الفيتامين يكون مهم للعيون والعظام وكذلك الأسنان.

طريقة عمل صينية القرنبيط بالفرن

نظراً للفوائد العديدة للقرنبيط تبحث العديد من ربات البيوت على افصل طريقة لعمل القرنبيط نعرض لكم اكثر من طريقة لعمل القرنبيط فقط اتبعي التالي:

تحتاجي إلي:

قرنبيط متوسط الحجم.

4 حبات من البطاطس.

5 فصوص ثوم تكون مهروسة.

4 معالق زيت الزيتون كبيرة.

معلقة ملح ونصف صغيرة.

ربع معلقة من فلفل الأسود صغيرة.

القرنبيط في الفرن

أولا تسخين الفرن وتكون درجة حرارتها 450 درجة.

بعد ذلك خلط القرنبيط مع البطاطس والثوم والملح والفلفل وضيفي عليهم زيت الزيتون، وخلط المكونات حتي يمتزجوا.

ثم قومي بوضع ورق الزبدة في الصينية.

بعد ذلك وبعدها ضعي عليها القرنبيط والبطاطس التي تُبلت.

ثم ‏ضعي الصينية في الفرن حتي مرور 30 دقيقة عليها.

قرنبيط في الفرن بخلطة رهيبة

2 كوب مرقة.

معلقة زيت زيتون كبيرة.

ومعلقة سكر صغيرة.

قرنبيط يكون مسلوق.

3 فص من الثوم المفروم.

زيت.

فلفل أسود أو ملح وهذا حسب رغبتك.

معلقة من صلصة الطماطم كبيرة.

1 بصلة مفرومة.

طريقة تحضير القرنبيط

أولا وضع كمية القرنبيط في الزيت حتي يتحول لونه ذهبي.

بعد ذلك على نار هادئة يوضع البصل مع زيت الزيتون ويقلب.

ثم يضاف السكر والفلفل والثوم والملح والصلصة، مع التقليب الجيد حتي مرور دقيقة على التقليب.

بعد ذلك وضع المرقة، وقومي بتعلية النار حتي يغلي الخليط.

ثم يوضع القرنبيط في الصينية، واسكبي عليه الصلصة.

بعد ذلك قومي بوضع الصينية في الفرن حتي 30 دقيقة وبعد أن ينضج اخرجيه من النار.

القرنبيط بالطحينة

المكونات:

2 كوب ماء.

كوب طحينة.

قرنبيط.

بصلة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.

طريقة تحضير القرنبيط بالطحينة

أولا قومي بتسخين الفرن على درجة 180 مئوية.

بعد ذلك قطب القرنبيط الي أحجام متساوية

ثم وضع القرنبيط في الزيت حتي يصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك قومي بتسخين زيت القلي مع زيت الزيتون.

ثم يضاف البصل إلي الزيت.

بعدها ضيفي الفلفل الأسود مع الطحينة والماء وعصير الليمون والملح، وقلبي المكونات جيداً.

ثم تضاف الصلصة على البصل.

بعد ذلك اسكبي الصلصة على القرنبيط، وضعي القرنبيط بعد ذلك في الفرن حتي نص ساعة لينضج.

تذكري أن القرنبيط يكون غني بالألياف، فكل قطعة منه تحتوي فقط على 10% من احتياجك اليومي لهذه الألياف، والقرنبيط به قيمة غذائية هائلة، لذلك قمنا بتوضيح طريقة عمل صينية القرنبيط بالفرن بأكثر من طريقة.