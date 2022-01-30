بدون فرن.. فطائر المقلاة الحلوة خفيفة وهشة كالقطن لأسرع حلوى مع مشروبك المفضل

فطائر المقلاة الحلوة، تبحث الكثير من السيدات عن طريقه عمل فطائر المقلاة كونها من أسهل الفطائر التي من الممكن أن تستعين بها ربات البيوت لإسعاد أفراد أسرهم حيث أن الأطفال والكبار يحبون الفطائر الحلوة، كما يمكن أن تصنع فطائر حلوة وحادقة بالحشو الذي تريدينه بسهولة مثل المحلات وامتعي اسرتك بأكلة خفيفة و سريعة في بد الشتاء.

فطائر المقلاة الحلوة

وسنتناول في هذا المقال طريقه عمل فطائر المقلاة التركية الهشة سواء كانت حادقة أو الحلوة بأسهل الطرق التي تجعلك تبتعد تماما عن شراء الفطائر من الخارج.

كوبان من السميد.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة واحدة من ملح.

معلقه واحده صغيره من السكر.

كيس خميرة الحلويات.

ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.

فطائر تركية في المقلاة

أولا في إناء عميق يتم إضافة جميع المكونات الجافه الدقيق مع السميد مع السكر والملح والخميرة والماء يضاف تدريجيا الى الخليط.

ثم بعد ذلك يتم خفقها بالمضرب الكهربائي، يترك المكونات جانبا حتى يتم التخمير لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك في مقلاة مضادة للصق يوضع بها قليل من الزيت ويتم طهي الفطائر في المقلاة ويمكن وضع عليها السكر والزبدة وممكن النوتيلا.

فطائر تركية هشة ورطبة كالقطن

يتم إضافة 2 كوب ونصف من الدقيق ثم نضيف نصف كوب من السميد.

وعليهم تقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزبدة كيس من الخميرة وملعقة كبيرة من الزعتر.

وكوب من الحليب الدافئ وعليهم نضيف ملعقة صغيرة من الملح ثم يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها جيدا أو خفقها بالمضرب الكهربائي.

وبعد ذلك تغطي بكيس بلاستيك وتترك لتخمر لمده لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نقوم بتقطيعها الى عدة كرات متوسطة ثم نتركها حتى تخمر مره أخرى لمده ربع ساعه ثم نقوم بفرد الكرة ونحشيها بالنوتيلا أو الزبيب. ثم نغلقها ونبدأ في تحميرها في مقلاة بها بضع قطرات من الزيت.

إلى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن فطائر المقلاة الحلوة. وتحدثنا عن طريقة صنعها والمكونات المطلوبة. ونتمنى أن تنال وصفتنا اليوم إعجابكم وتابعونا لمزيد من الوصفات الشهية.