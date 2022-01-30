نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم وجه القمر وصفة شتوية رائعة داومي عليها لتصبح بشرتك كالبدر المنير بياض ونعومة فائقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم وجه القمر من أحسن طرق الاعتناء بالبشرة، وبالأخص في فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة التي تصيب البشرة بالجفاف والالتهابات، وذلك يجعلها تفقد حيويتها وإشراقتها، ويبدو عليها مظاهر الشحوب والإرهاق والتعب والهالات السوداء، وهناك مجموعة من الكريمات والوصفات الطبيعية التي تستخدم للحفاظ على البشرة.

كريم وجه القمر

من دوره تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ويجعلها مثل بشرة الأطفال، وهو كريم آمن وغير مكلف، ويتكون من مواد طبيعية مائة بالمائة ويتميز بسرعة ظهور تأثيره.

مكونات الكريم

أربع معالق كبيرة من الخميرة.

نسبة قليلة من المياه.

معلقتين كبيرتان من ماء الورد.

علبة كبيرة من الزبادي.

معلقة كبيرة من الدقيق.

معلقة كبيرة من النشا.

طريقة تحضير كريم تفتيح فوري

نخلط الخميرة مع بعض قطرات الماء الذي يتم غليه ويترك ليبرد تماماً قبل الاستخدام.

نقلب الخميرة مع الماء جيداً حتى تصبح عجينة، ثم نضيف علبة الزبادي وماء الورد ومعلقة النشا والدقيق، ونقوم بخلطهم ليصبح القوام كريمي.

ثم نطبق الكريم ليلاً لمدة 15 دقيقة، ثم نشطف الوجه بالمياه الباردة.

يجب الانتظام على وضع الكريم كل يوم ليلاً.

سيظهر النتيجة بعد أسبوع واحد، وتزيل الهالات السوداء والبقع والبثور، وسيصبح لون البشرة واحد.

يمكن حفظ باقي كمية الخليط السابق في باب الثلاجة لمدة يومين فقط

خلال الاستخدام إذا تعرض وجهك لأشعة الشمس الساخنة، عليكي استخدام ماسك الخيار بوضع شرائح الخيار لمدة نصف ساعة حتى تمتص الالتهاب بالجلد.

تبييض البشرة

من الممكن عمل نظام تجميلي للوجه، ويتم اتباعه يومياً، هذا النظام يكون عن طريق غسل الوجه وتطبيق تقشير خفيف للبشرة باستخدام الشوفان والسكر الخشن قبل النوم، وذلك من دوره تعزيز الكولاجين الطبيعي في البشرة، وبعدها يمكن استخدام أي وصفة من وصفات التفتيح الفوري أو التبييض السريع والتي أثبتت فاعليتها.

كريم وجه القمر من الوصفات الطبيعية التي من دورها أن ترطب البشرة بطريقة يومية، وحتى لا تجف البشرة ثم تسبب اسمرارها، ولقد قدمت هذه الوصفة نضارة البشرة دون اللجوء إلى المنتجات الكيمائية والمواد المصنعة وبدون التعرض لأي آثار جانبية، وقد قدمنا في هذا المقال أحد وصفات العناية بالبشرة المناسبة لفصل الشتاء.