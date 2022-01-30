طريقة عمل النجرسكو مثل المطاعم خطوة بخطوة وبدون مجهود والطعم رائع

تعتبر النجرسكو من الأكلات اللذيذة التي نالت إعجاب جميع الأشخاص سواء كان الكبار أو الصغار، فهي أكلة ايطالية لكنها انتشرت في جميع دول العالم، وهي أكلة سهلة ويمكن تحضيرها في وقت بسيط بالإضافة إلى أنها غير مكلفة ويمكن تحضيرها بأقل المكونات الموجودة في المنزل وللحصول على أفضل طعم لها لابد من اتباع المقادير والخطوات التي يتم ذكرها في هذا المقال.

طريقة عمل النجرسكو

دائمًا تحتاج كل ربة منزل إلى اكلات جديدة مميزة لنكسر بها الروتين اليومي للأكلات التقليدية التي اعتدنا عليها، وبالفعل يمكنكم القيام بعمل وصفة مختلفة وهي النجرسكو الرائع، وهو عبارة عن المكرونة اللذيذة المحشية بقطع الفراخ المتبلة بشكل مميز، وسوف نسهل عليكم الان طريقة تجهيزها وذلك من خلال عرض طريقة تحضيرها بشكل بسيط.

من خلال خطوات بسيطة يتم الحصول على نجرسكو ألذ من الذي يباع في المطاعم وذلك كالآتي

مكونات عمل النجرسكو

نصف كيلو مكرونة اسباجيتي.

نصف كيلو من الدجاج البانيه.

3 حبات من الفلفل الكوبي الصغير الحجم.

2 حبة من الطماطم.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والزعتر.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

كوب من الجبنة الرومي.

شرائح زيتون.

مقادير البشاميل

4 ملاعق كبيرة من الدقيق.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة.

لتر من اللبن السائل.

نصف كوب من الجبنة الرومي.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير

طريقة تحضير البشاميل

يتم إحضار وعاء ويوضع على النار ويوضع فيه الزبدة.

تترك الزبدة حتى تذوب ويوضع عليها الدقيق ويقلب جيدًا حتى يصبح لونه ذهبي.

نضع اللبن على الدقيق مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل الدقيق.

نستمر في التقليب حتى الوصول للقوام السميك قليلاً ويفضل أن يكون قوامه متوسط السماكة.

يوضع الملح والفلفل الأسود والجبنة الرومي على البشاميل ويقلب جيدًا.

طريقة تحضير المكرونة