الوصفة المعجزة.. ضعى الصابون على الخيار وماسيحدث لن يصدق ندمت انى مجربتهاش من زمان جربيها بنفسك

قومى بوضع الصابون على الخيار وماسيحدث معجزة لن تصدق ، من منا لا يعلم فوائد الخيار ومدى أهميته للبشرة، فالخيار من الخضروات المفيدة أولاً للصحة بوجه عالم وبعد ذلك من أفضل المواد الغذائية التي تحمل معها قيمة وعناصر مهمة تحتاج إليها البشرة، فدماً نسمع أن استخدام الزبادي والخيار مفيد للبشرة فما بالك إذا قومتي بدمج الخيار مع الصابونة الخاصة بالعناية بصحة وجمال بشرتك، بالتأكيد سيدتي تشعرين بالمفاجأة وليست متأكدة من أنها من الطرق الفعالة والمفيدة جداً، ولكننا سوف نطرح عليك هذا الموضوع المهم لك سيدتي فتابعينا دوماً.

قومى بوضع الصابون على الخيار وماسيحدث معجزة لن تصدق

تواجه البشرة كثير من المشكلات التي تعيق جمالها وتحتاج المرأة دائمتاً لمنتج سحري يقضي على هذه المشاكل في أقل وقت ممكن على الرغم أن هناك مشكلات تحتاج لمدة طويلة جداً للقضاء عليها، واليوم سوف تعلمين جيداً كيف تكونين قادرة على وضع الصابون على الخيار للبشرة.

أسهل طريقة لوضع الصابون على الخيار

يمكن لكل فتاة اتباع الخطوات التالية لصنع أفضل منتج لبشرتها:

المكونات:

3 ثمرات خيار.

صابون مبشور.

زيت جوز العند العطري.

طريقة صنع خليط الصابون والخيار:

قومي بفرم الخيار في الخلاط الكهربائي لتحصلين على عصير طازج.

بعدها تضعين قدر على النار وضيفي له عصير الخيار وتركيه حتى يغلي جيداً.

بعدها يتم إضافة الصابون المبشور وقلبيه حتى يذوب تماماً.

بعدها يرفع من على النار ويترك حتى أن يبرد لقليل من الوقت.

أضيفي للخليط زيت جوز الهند العطري.

بعد الانتهاء من كل ذلك يتم وضع الخليط في قوالب بحجم متوسط وتركها في الثلاجة لتتماسك.

بعد ذلك اخرجيه ويمكنك استخدامه والحصول على أفضل صابونة لترطيب وتقشير البشرة.

فوائد صابون الخيار للبشرة

يحتوي صابون الخيار على مجموعة هائلة من الفوائد الذي تحتاج لها البشرة دائماً لتكون في أفضل حالاتها ومنها: