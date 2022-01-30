نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأسرع الخلطات الهندية الطبيعية لتطويل الشعر لحد الركب وبسرعة فائقة والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتميز الهنديات بالشعر الناعم الكثيف والطويل، وذلك ليس مجرد جينات لكل منهما بل هو نتيجة اهتمامهم بشكل كامل بالشعر والعناية به بعمل افضل الوصفات والخامات الطبيعية التي تساعد في تغذية الشعر من الجذور لتعزيز نمو الشعر وكثافته بشكل أفضل، ولذلك سوف نتعرف اليوم على أهم الخلطات الهندية التي يكون لها أفضل النتائج في تطويل الشعر بشكل رائع وجذاب.

أهم الوصفات الهندية الطبيعية لتطويل الشعر

هناك العديد من الوصفات التي يمكن أن تتبع لتعطي أفضل النتائج في تطويل الشعر، وتغذيته من الجذور والعديد من الفوائد الأخرى وهي كالآتي:

خلطة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر

الزيوت الطبيعية لها الكثير من الفوائد للشعر، وتحتوي العديد منهم على الفيتامينات التي يحتاجها الشعر لتساعده على النمو بشكل أفضل وطريقة تطبيق الوصفة كالتالي:

المكونات

ملعقتين من زيت الخروع.

ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق

قومي بالخلط بين الزيوت بشكل كامل، وارفعي هذه المكونات على نار هادئة تمامًا.

قلبي الزيوت جيدًا حتى تتجانس وتذوب بشكل كامل.

ترفع الزيوت من النار بعد أن تصبح دافئة فقط.

وزعي الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس جيدًا بهذا الخليط.

اتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو.

خلطة صفار البيض

البيض من أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين الذي يحتاجه الشعر حتى يساعد في نموه بشكل أسرع وطريقة تطبيقة كالآتي:

المكونات

صفار بيضة واحدة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التطبيق والتحضير

اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها البعض حتى تتجانس.

وزعي هذا الخليط على الشعر ويمكن زيادة الكمية حسب كثافة الشعر.

لكي فروة الرأس به جيدًا.

ارتدي قبعة بلاستيك، ويترك على الشعر مدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

اغسلي شعرك بعد ذلك بالماء البارد والشامبو.

وصفة عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على مجموعة كبيرة من الفيتامينات الرائعة لتغذية الشعر وزيادة نموه وطريقة تطبيقه كالآتي:

المكونات

احضري ثلاث ثمرات من الشمندر.

طريقة التحضير والتطبيق