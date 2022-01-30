افضل طرق عمل الممبار الشهى والمقرمش بالصور خطوة بخطوة مع خلطة الحشو المميزة والرائعة

يعد الممبار من الاكلات المفضلة فى فصل الشتاء. نظرا لاحتوائه على العناصر والبروتينات والفيتامينات الهامة والتى تعطي الجسم الطاقة اللازمة. بجانب الطعم اللذيذ والشهى. وخاصة فى حالة عمل الممبار بالطريقة الصحيحة والصحية. ويعتبر الممبار من الاكلات الشعبية المنتشرة فى مصر ويفضلة الكثير من الناس من الكبار والصغار.وسوف نذكر طريقة عمل الممبار الصحيحة وطريقة تنظيفة المميزة. مع خلطة الحشو بالتتبيلة سر القرمشة فى الخطوات التالية.

خطوات طريقة عمل الممبار المقرمش

تختلف طرق تحضير الممبار وحتى نحصل على ممبار شهى ولذيذ.يجب اتباع الخطوات والمكونات والمقادير اللازمة لعمل الممبار.حتى نحصل على طريقة مميزة فى عمل الممبار الصحى واللذيذ والشهى. والتى لاتوجد فى الطرق الكثيرة الاخرى مع مراعاة طريقة التنظيف والتتبيل والحشو والقلى.

مكونات ومقادير عمل الممبار

مقدار اتنين كيلو من الممبار او الفوارغ.

كذلك ملعقة ونصف من الزعتر.

مع خمس ورقات من اللورى.

ايضا خمس حبات من الحبهان

مقادير الحشو

اتنين كيلو من الأرز مغسول ومصفى من الماء.

ثم اربع حبات من الطماطم المفرومة.

ثلاث ملاعق من معجون الطماطم.

ايضا ثلاث حبات من البصل المفروم.

كذلك ثلاث من الفلفل الاخضر.

حبتان من الفلفل الاحمر الحار المفروم حسب الرغبة.

ربطة من الكزبرة الخضراء مقطعة قطع ناعمة ايضا.

مقدار ربطة ونصف من البقدونس مقطع قطع ناعمة

ربطة من الشبت مقعطة قطع صغيرة..

ماعقة من بهارات اللحم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ايضا ملعقة من الكمون.

مع ملعقة من الزعتر.

ثم ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.

كذلك اربع فصوص ثوم مفروم.

ايضا ملعقة من الحبهان المطحون.

مع ملعقة من القرفة .

خمس ملاعق من الزيت او الزبدة.

خطوات وطريقة تنظيف الممبار الصحيحة

يتم غسل الممبار جيدا من الداخل والخارج ثم يقطع الى اطوال حسب الرغبة.

ثم تنظيف الدهون الزائدة داخل وخارج الممبار ووضعها فى طبق جانبى وعدم رميها.

بعد تنظيف الممبار من الخارج يتم قلبة على الوجهة الداخلى وتنظيفة ويتم تصفية الممبار من الماء ويوضع فى وعاء كبير.

ثم يتم وضع ملعقتان من الخل الأبيض مع ثلاث ملاعق من الدقيق مخلوط مع ملعقة من النشا على الممبار.

يتم فرك الممبار جيدا فى خليط الدقيق والنشا والخل ويترك جانبا لمدة نصف ساعة فقط.

غسل الممبار تحت الصنبور وتركة جانبا.

طريقة تجهيز الحشو

نضع وعاء كبير على النار ثم نضع الزيت او السمنة ثم نقوم بوضع البصل والثوم والتقليب حتى يذبل.

اضافة جميع البهارات من الملح والفلفل الاسود والكمون والزعتر والحبهان المطحون والقرفة الناعمة وبهارات اللحم.

ثم اضافة الارز مع التقليب خمس دقائق .يتم اضافة الشبت البقدونس الاخضر والكزبرة والفلفل الأخضر والفلفل الاحمر الحار.

مع تقليب المكونات معا بعد ذلك يتم اضافة الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم إلى الخليط.

تقلب المكونات معا خمس دقائق وترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

طريقة الحشو

حشو الممبار من خليط الحشو باليد او قمع للحشو.

يجب عدم ملء الممبار بالحشو حتى لا يتفتح كما يراعى ترك مسافة من الأطراف من واحد الى اثنين سم.

يتم رص الممبار بعد الحشو فى صينية حتى الانتهاء من الكمية.

طريقة سلق الممبار والتسوية

نضع كمية كبيرة من الماء تكفي للسلق فى وعاء على النار حتى تغلى.ثم نضع ورق اللورى والحبهان والزعتر ورشة ملح فى ماء السلق.

يتم امساك قطعة الممبار باليدين من الاطراف ووضعها فى ماء السلق.

يترك الممبار مدة من عشرين الى خمسة وعشرين دقيقة للسلق على نار متوسطة. ثم يرفع من ماء السلق ويترك جانبا.

طريقة التسوية و التحمير