في دقيقة واحدة.. كيكة المج الهشة بثلاث ملاعق دقيق فقط لألذ وأسرع كيك شيكولاتة إسفنجي

كيكة المج، من أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأطفال والكبار، كيكة المج من أكثر أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثير نظراً لشكلها الجميل المفضل، ويمكن فعل الكيكة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة بمقادير بسيطة وموجودة في كل بيت، تتم الوصفة من خلال استخدام كوب سيراميك ونضع فيه المكونات وتوضع في الفرن غاية في اللذة والروعة، بالإضافة إلى ذلك لا تأخذ وقت ولا جهد وبمقادير في البيت ومتوافرة.

كيكة المج

من أكثر أنواع الكيكة الهشة المفضلة لدى البعض وهي سهلة وبسيطة وبمقادير بسيطة مثل:

طحين بمقدار 3 معالق.

سكر بمقدار 3 معالق.

كاكاو خام بودر بمقدار 2 ملعقة.

بيكينج بودر مقدار ربع ملعقة صغيرة.

ملح بمقدار رشة.

حليب بمقدار 3 معالق كبيرة.

زيت نباتي مقدار 3 معالق كبيرة.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

شوكولاتة صغيرة بمقدار 3 معالق من الحبيبات.

طريقة عمل كيكة سريعة

أولا نقوم بإحضار مج السيراميك المناسب لدرجة حرارة الميكروويف.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيداً وهي الطحين والكاكاو والسكر والبيكنج بودر.

بعد ذلك نقوم بمزج الزيت والحليب والفانيليا ونقوم بمزجهم جيداً مع بعض للحصول على قوام متماسك وناعماً

ثم ونقوم بوضع حبيبات الشوكولاتة على المزيج مع التقليب جيداً حتى يختلطوا مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضع مج السيراميك في الميكروويف لمدة من الزمن 90 ثانية، على درجة حرارة عالية، بعد ذلك ضعيها ترتاح بعد إزالتها من الفرن.

طريقة عمل كيكة الميكروويف بنكهة مختلفة

كيكة المج من الكيكة السهلة والبسيطة ومكونات بسيطة وسهلة نقدم طريقة سهلة لعمل الكيك الهش بسرعة وهي:

موز مهروس بمقدار ربع معلقة.

عسل بمقدار ملعقة كبيرة.

زيت بمقدار معلقة.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

دقيق بمقدار 3 معالق.

بيكينج بودر مقدار نصف معلقة.

ملح بمقدار القليل.

قرفة بمقدار نصف معلقة.

كرز بمقدار 2 ملعقة.

طريقة التحضير

أولا نقوم بإحضار المج ونضع فيه العسل والموز والفانيليا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر والدقيق والملح مع التقليب جيداً.

نقوم بعد ذلك بتوزيع الكرز على المج ونضعه في المايكرويف حتى دقيقة، مع التزيين بالموز.

في الختام نكون وضحنا كيكة المج، من الحلويات السهلة البسيطة اللذيذة علاوة على ذلك يحبها الكثير ويقبل عليها من الأطفال والكبار، وهي كيكة مكوناتها بسيطة جداً، ولا تحتاج إلى تكلفة بالإضافة إلى ذلك أنها كيكة سهلة التحضير توفر الوقت والجهد ولا تأخذ وقت للتحضير ولا وقت في الميكرويف يمكن فعلها بأسرع ما يمكن ولا تأخذ أكثر من 10 دقائق.