كيكة البرتقال السريعة حضريها في الخلاط

كيكة البرتقال السريعة، تعتبر كيكة البرتقال من أحسن أنواع الكيك فهى تتميز بطعم البرتقال الرائع وكذلك غنية بالفيتامين c المفيد للجسم في فصل الشتاء، وهى محببة لدى الأطفال والكبار كما يمكن تقديمها في أي وقت للإستمتاع بها، وبالتالى يمكن تحضير الكيكة بالعديد من الخطوات والوصفات السهلة والسريعة.

المقادير:

عدد ٢ كأس من الدقيق الأبيض.

نصف كأس من الزيت النباتية.

عدد ٢ كأس من السكر.

عدد أربعة بيضات.

كيس واحد من الباكنبودر

كيس واحد من فانيليا.

برتقالة كبيرة.

رشة ملح.

خطوات تحضير كيكة البرتقال:

أول خطوة تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية. ثانى خطوة دهن قالب الصينية بالزبدة أو تبطينها بورقة الزبدة. بعد ذلك نضع في كأس الخلاط عصير البرتقالة والسكر والفانيليا والزيت والبيض. نضرب المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا. ثم نضيف الدقيق الأبيض المنخول والباكنبودر والملح مع الإستمرار في خلط المكونات جميعها في الخلط الكهربائي حتى نحصل على قوام الكيكة الناعمة. نسكب خليط الكيكة في قلب الصينية المجهز، ثم ندخلها للفرن ساخن مدة مابين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة مع عدم فتح الفرن للحصول على كيكة البرتقال عالية. بعدما تنضج الكيكة وتحصل على اللون الذهبي، نقوم بإخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما.

مقادير كيكة البرتقال الهشة:

عدد ٢ كأس من الدقيق المنخول.

كيس واحد من الباكنبودر.

عدد ثلاث بيضات.

عدد ١ كأس زيت.

عدد ١ كأس سكر.

برتقالة كبيرة مقطعة إلى أربع قطع.

خطوات تحضير الكيكة البرتقال الهشة: