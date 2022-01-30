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عمر شويل - جدة كيكة البرتقال السريعة حضريها في الخلاط - ثقفني
كيكة البرتقال السريعة، تعتبر كيكة البرتقال من أحسن أنواع الكيك فهى تتميز بطعم البرتقال الرائع وكذلك غنية بالفيتامين c المفيد للجسم في فصل الشتاء، وهى محببة لدى الأطفال والكبار كما يمكن تقديمها في أي وقت للإستمتاع بها، وبالتالى يمكن تحضير الكيكة بالعديد من الخطوات والوصفات السهلة والسريعة.
المقادير:
- عدد ٢ كأس من الدقيق الأبيض.
- نصف كأس من الزيت النباتية.
- عدد ٢ كأس من السكر.
- عدد أربعة بيضات.
- كيس واحد من الباكنبودر
- كيس واحد من فانيليا.
- برتقالة كبيرة.
- رشة ملح.
خطوات تحضير كيكة البرتقال:
- أول خطوة تسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ مئوية.
- ثانى خطوة دهن قالب الصينية بالزبدة أو تبطينها بورقة الزبدة.
- بعد ذلك نضع في كأس الخلاط عصير البرتقالة والسكر والفانيليا والزيت والبيض.
- نضرب المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا.
- ثم نضيف الدقيق الأبيض المنخول والباكنبودر والملح مع الإستمرار في خلط المكونات جميعها في الخلط الكهربائي حتى نحصل على قوام الكيكة الناعمة.
- نسكب خليط الكيكة في قلب الصينية المجهز، ثم ندخلها للفرن ساخن مدة مابين ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة مع عدم فتح الفرن للحصول على كيكة البرتقال عالية.
- بعدما تنضج الكيكة وتحصل على اللون الذهبي، نقوم بإخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما.
مقادير كيكة البرتقال الهشة:
- عدد ٢ كأس من الدقيق المنخول.
- كيس واحد من الباكنبودر.
- عدد ثلاث بيضات.
- عدد ١ كأس زيت.
- عدد ١ كأس سكر.
- برتقالة كبيرة مقطعة إلى أربع قطع.
خطوات تحضير الكيكة البرتقال الهشة:
- يسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم تدهن الصينية بالزبدة وترش بالقليل من الدقيق.
- ثم تنخل المكونات الجافة الدقيق والباكنبودر مع بعض.
- نضع في الخلاط كل من البيض و السكر والزيت والفانيليا والبرتقال.
- تضرب المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا حتى تتجانس ونكتسب مزيج ناعم.
- ثم نضيف الدقيق والباكنبودر والملح ونخلطهم جيدا.
- نصب خليط الكيكة في صينية الفرن، ثم ندخل الصينية للفرن مدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج الكيك مدة ٤٥ دقيقة.
- نخرج الكيكة البرتقال من الفرن ونتركها تبرد، ويمكن تزينها بالقليل من السكر البودرة بنثره على الوجه، وبعد ذلك تقطع الكيكة وتقطع في أطباق.
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