شاورما الدجاج بالزبادي ، من أجمل وأطعم الأكلات الشعبية الغنية عن التعريف وتشتهر بها جميع البلاد العربية، ويقبل على تناولها عدد كبير من الناس وتتميز بطعمها الشهي ورائحتها الجميلة التي تبعث منها أثناء الطهي، مما يجعل الكثير من الناس يرغبون فى تناولها، ويتم تقديمها بجانب الخبز والمقبلات، كما يمكن حشوها داخل الخبز المخصص لها، وتقديمها كوجبة غذائية متكاملة الأطفال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل شاورما الدجاج بالزبادي أطيب وجبة تقدميها لأطفالك بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل شاورما الدجاج بالزبادي

سوف نقدم لكم بعض المكونات البسيطة لعمل الشاورما بكل سهولة وهى كالتالي:-

كيلو من صدور الدجاج المقطع شرائح رفيعة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث حبات من الفلفل الرومي المقطع شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة صغيرة من الملح.

طبق صغير من الطماطم المقطعة شرائح رفيعة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

بهارات وتوابل حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الخل.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير شاورما الدجاج بالزبادي أطيب وجبة تقدميها لأطفالك بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق كبير ونضع به الخل، وعصير الليمون، والتوابل والبهارات، والزبادي ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نضيف شرائح الدجاج للخليط ونقلب باستمرار، ثم نضع الخليط في الثلاجة ويترك لمدة ساعة حتى يتبل جيداً. بعد ذلك نحضر مقلاة كبيرة ونضع علي النار، ثم نضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. يتم وضع خليط الدجاج المتبل داخل الطاسة ونقلب باستمرار حتى يصبح ذهبي اللون، ثم نضيف الفلفل الرومي، والبصل ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط. ثم نضيف الطماطم المقطعة ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نغطي الطاسة ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق، ثم نعرف الشاورما في طبق التقديم ، ونزينها بالبقدونس، ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل شاورما الدجاج بالزبادي

سوف نقدم لكم بعض النصائح البسيطة وهى كالتالي:-