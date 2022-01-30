نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزلابيا في البيت بخطوات سهلة وبسيطة لتصبح ذهبية مقرمشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزلابيا من الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وهي من الحلويات المنتشرة في مصر والعالم العربي؛ حيث أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية ويقبلون عليه بكثرة في محلات بيع الأشخاص، لذلك ترغب السيدات في معرفة طريقة عمله في المنزل، وهذا ما نتحدث عنه اليوم في هذا المقال من طريقة عمل ومقادير مضبوطة من خلال مجموعة من الخطوات سهلة وبسيطة وسريعة في التحضير.

طريقة عمل الزلابيا

من خلال بعض المكونات التالية سوف نتعرف على طريقة الزلابيا الصحيحة بالمقادير المضبوطة؛ فهي تعتبر من الحلويات التي تنتشر بخفتها وطعمها اللذيذ ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل مكوناتها كالآتي:

ربع كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

الشربات.

طريقة التحضير

الزلابيا من الحلويات السهلة التي

تعتبر طريقة عملها بسيطة، وهي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم خلط كلا من العسل والسكر وعصير الليمون ونرفع الخليط على النار ثم نقلبهم جيدا.

نضع الخميرة على السكر والماء الدافئ ويتم ترك الخليط حتى يتفاعل لمدة عشر دقائق.

يتم بعدها إضافة الزبادي على الخليط وتقلب جميع المكونات حتى نحصل على خليط شبه متماسك.

يضاف إلى الخليط الدقيق تدريجيا مع التقليب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.

يغطي العجين ويتم وضعه في مكان دافئ ومظلم ونتركه حتى يختمر جيدا.

ثم نضع مقلاة واسعة على النار ونضع بها زيت غزير وننتظر حتى يسخن.

ثم نضع العجين في الزيت بواسطة ملعقة نمررها بالزيت ثم نأخذ منها قطع صغيرة ويتم وضعها على النار.

تقلب الزلابيا جيدا من كل الجهات حتى يصبح لونها ذهبيا.

ثم نخرجها ونضعها في الشربات وبعدها تقدم في طبق التقديم بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات

من خلال بعض المكونات يمكنك الحصول على الشربات اللذيذ الذي يكتمل من خلاله الطعم اللذيذ لأي نوع من الحلويات الشرقية، وتتمثل مكونات الشربات من الآتي:

ثلاث أكواب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

عصير ليمونة.

ماء ورد.

طريقة التحضير

من خلال وعاء صغير نضع الماء مع السكر على نار هادئة حتى يسخن، ثم يتم إضافة الليمون ونتركه يغلى جيدا، ومن ثم نضع ماء الورد وعندما يتماسك الخليط قليلا نرفع الخليط من النار، ونتركه ليبرد ونضعه على الحلويات فور خروجها من الفرن.