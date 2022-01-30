أفضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة البيتي الهشه مثل الجاهزة تماماً

طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة، تعتبر السمبوسة من الأكلات الخفيفة والشهية حيث يحبها الجميع الكبار والصغار وقد انتشرت في العالم العربي حيث أنها تقدم للجميع في أي وقت، كما أنها من الأكلات المحبوبة في شهر رمضان على موائد الطعام حيث أنها يتم تحضيرها من عجينة مقرمشة وهشه ويتم حشو العجين بأطعمة مختلفة كالخضار واللحم والجبن والدجاج، والآن سوف نقوم بشرح طريقة عمل السمبوسة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة

تعد السمبوسة من المقبلات التي يقبل على تناولها الكثيرين، فهي من الأطعمة ذات المذاق اللذيذ والهش، يمكن حشوها بالجبنة والخضراوات، أو يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو يمكن حشوها بالفراخ، فكلاهما يعطيان المذاق الشهي الهش.

المكونات:

٤ أكواب طحين.

بيضة واحدة.

100جرام زبدة ذائبة.

ربع كوب صغير من الماء.

مقدار ربع ملعقة من الملح.

مكونات الحشو:

بصلة متوسطة الحجم مقطعة.

كوب صغير من البصل المقطع الأخضر.

مقدار كوب متوسط من الجبن الموزاريلا.

كوب واحد من الذرة.

٤ أكواب من الزيت النباتي.

مقدار ٤ ملاعق من الزبدة الطرية.

طريقة التحضير:

يتم تحضير وعاء للطبخ ويوضع به الطحين والزيت والملح والبيضة.

نقوم بإضافة الماء تدريجيًا مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نقوم بتغطية الإناء بقطعة نظيفة من القماش ونتركه جانبًا لمدة ساعة حتى يختمر العجين.

نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع فيه الزبدة على نار متوسطة حتى تذاب ثم نزيد البصل ونقلب جيدًا حتى يذبل البصل.

نضيف كوب الذرة والبصل الأخضر ويتم التقليب جيدًا.

يتم رفع الوعاء على النار ويترك لمدة عشرة دقائق.

ثم يتم إضافة الجبن الأبيض والجبن الموزاريلا مع البصل ويتم التقليب.

يتم فرد العجين على شئ مستوي بالدقيق وتقطيعه إلى دوائر.

ثم يتم وضع الحشو وسط كل دائرة ثم تلف على هيئة مثلث.

يتم تسخين الزيت النباتي وقلي السمبوسة حتى يكون لونها ذهبيًا.

بعد ذلك يتم وضعها بعد ذلك في طبق وتقدم للجميع وبالهنا.

سر نجاح السمبوسة الهشة

يجب اتباع الخطوات والمكونات بشكل سليم حتى الحصول على سمبوسة هشة.

مراعاة عند خروج السمبوسة من الزيت وضعها على مناديل مطبخ حتى تتخلص من الزيت الموجود بها.

عدم تغطتيه السمبوسة عند رفعها من على النار حتى لا تطرى.

عليك رش الزيت على السمبوسة أثناء تحميرها حتى تعمل فقاقيع على الوجه وتصبح هشه ومقرمشة.

وأخيراً قد قمنا بشرح طريقة عمل السمبوسة الهشة بطريقة سهلة ولذيذة ومن يريد المزيد من الاستفسار يرجى ترك تعليق وسيتم الرد عليه في أقرب وقت دمتم في أمان الله وحفظه.