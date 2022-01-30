انسى الكرش.. مشروب سحري لحرق دهون البطن قبل النوم بدون رياضة سينقص وزنك

يبحث الكثير منا عن مشروب سحري لحرق دهون البطن قبل النوم، حيث أن دهون البطن من أكثر الدهون التي يصعب التخلص منها حتى أثناء إتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن، فنجد أن الجسم بأكمله ينقص ماعدا هذه المنطقة، وإليك من خلال السطور القادمة أفضل مشروب لحرق دهون البطن دون الحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية للتخلص منها.

مشروب سحري لحرق دهون البطن قبل النوم

عندما تحتاجين إلى التخلص من شكل بطنك المترهل عليك بإتباع نظام غذائي مناسب هذا بالإضافة إلى المشروب السحري لنحت البطن الذي سنقدمه لك.

الخيار والليمون للتخلص من دهون البطن

إليك عزيزتي مشروب يزيل البطن فهو افضل طريقة ستجعل شكل بطنك مشدود، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

عدد ثمرتين من الخيار الطازج.

ثمرتين من الليمون الطازج.

نصف ثمرة من البرتقال.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كوبان من الماء.

الطريقة:

أولا في الخلاط قومي بوضع ثمرة واحدة من الخيار، وضعي معها الماء، واجعليها مثل العصير.

بعد ذلك قومي بعصر الليمون.

ثم اعصري البرتقالة وضعي عسل النحل عليها.

بعد ذلك شغلي الخلاط مرة أخرى، واسكبي الخليط في دورق.

ثم قطعي ثمرة الخيار الأخرى، وضعيها بداخل المشروب، واتركيها بعد ذلك ليلة كاملة.

في اليوم التالي تناولي المشروب قبل كل وجبة.

استمري على تناول المشروب حتى تحصلي على بطن مشدودة.

الكزبرة لحرق دهون البطن السفلية

تعمل الكزبرة على التخلص من الدهون وخاصةً دهون البطن، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

نصف ثمرة من الخيار.

ملعقة من الكزبرة الخضراء.

نصف ثمرة ليمون.

نصف ملعقة من الزنجبيل الفرش المفروم.

كوب من الماء.

ربع ملعقة من عصير الصبار.

الطريقة:

أولا قومي بوضع الماء في الخلاط.

بعد ذلك أضيفي عصير الصبار.

ثم ضعي الزنجبيل المفروم.

بعد ذلك قومي بوضع الليمون بالقشر.

ثم أضيفي الكزبرة الخضراء.

بعد ذلك قطعي الخيار، وضعيه معهم في الخلاط.

ثم شغلي الخلاط لمدة دقيقة.

بعد ذلك اسكبي الخليط في وعاء على نار هادئة.

ثم اجعليه يغلي لمدة ثلاث دقائق، بعد ذلك قومي بتصفيته وتناوليه مرة قبل النوم.

وفى الختام من خلال الحديث عن مشروب سحري لحرق دهون البطن قبل النوم عليك تناول المشروبات التي عرضناها عليك يومياً مع إتباع نظام غذائي مناسب لك ولحالتك الصحية، لتتخلصي فوراً من الدهون العنيدة في بطنك، واجعلي جسمك ذات قوام مشدود.