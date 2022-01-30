بكريم بانثينول افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة فرد الشعر بكريم بانثينول من الطرق الممتازة والتي من الممكن من خلالها أن يتم الفرد الطبيعي للشعر للتخلص تماما من أي تواجد للشعر الخشن حيث تعد تلك الوصفة من البانثينول من أهم الوصفات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على أفضل مستوى من الشعر الناعم الخالي من أي وجود لدرجة من درجات التجعد، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة ومكوناتها الأصلية والطريقة التي من خلالها من الممكن أن نحصل على أهم خليط يسهل من فرد الشعر والتخلص تماما من أي تجاعيد.

فرد الشعر بكريم بانثينول

طريقة طبيعية من الممكن أن يتم من خلالها تنعيم الشعر والتخلص تماما من أي تجعد، حيث يعد مكون البانثينول محتوي على الكثير من المميزات التي تتم إضافتها للشعر حيث تعتبر المكونات الخاصة بالبانثينول من أهم ما يمكن أن تتم الاستفادة منه حيث تتوفر مغذيات لخصل الشعر من الفيتامينات كما يعد أقوى المرطبات الطبيعية والتي يكون من السهل استعمالها للحصول على الشعر منسدل وناعم جدا.

طريقة فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول

من الممكن أن يتم إدخال المكونات الآتية والتي من خلالها نحصل على أفضل تركيبة تساعد في الحصول على تركيبة مثالية من البانثينول تعزز من نمو الشعر وتزيد من قدرة الخصلة على أن تستعيد مظهرها الناعم المفرود، ومن الممكن أن نقوم باستعمال المكونات الآتية:

ملعقة من البانثينول.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم تحضير تلك التركيبة من خلال الاتباع لما يلي: