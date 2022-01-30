نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة 7 درجات والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض البشرة بالفازلين والقرنفل من أهم ما يمكن استعماله للحصول السريع على خليط الفازلين والقرنفل الخالي تماما من أي تواجد للبقع الداكنة على الوجه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل الوصفات الخاصة بتفتيح الجلد والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على البشرة بيضاء ومن دون أي تواجد للجلد الميت المسبب للشحوب، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القدمة نوضح أهم مقادير الوصفة مع بيان أهم الطرق التي من الممكن أن نقوم بخطواتها البسيطة بتحضير تلك الوصفة المبيضة للجلد.

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

التبيض الطبيعي لخلايا البشرة بالفازلين والقرنفل من أهم ما يمكن أن نطبقه على البشرة ونزود به خلايا الجلد حيث تعتبر تلك التركيبة واحدة من بين التركيبات السهلة من حيث قبول خلايا البشرة امتصاصها بشكل سريع مع التيسير من الحصول على تأثيرها وهذا بفضل المكونات الأساسية ومن بينها الفازلين والقرنفل حيث يعد الفازلين سهل على البشرة امتصاصه كما أن القرنفل من بين أهم منشطات الدورة الدموية للجلد مع إنعاش خلايا البشرة ومن الممكن أن نقوم بالتحضير للوصفة من خلال الآتي

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

مكونات لتبيض البشرة لتحضير وصفة الفازلين والقرنفل، من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك التركيبة الطبيعية الأكثر تميز وهذا من خلال الاستعمال للمكونات التالية:

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من القرنفل.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتحضير لتلك التركيبة المنزلية المميزة من خلال الاستعانة بالمكونات مع خلطها خلط جيد للحصول على كريم ناعم غني بالمواد المرطبة والمغذيات من السهل التطبيق له بشكل يومي حيث تعتبر المكونات طبيعية ولا تؤثر بشكل سلبي على خلايا الجلد إذ أنه من الممكن أن يتم تطبيق تلك الوصفة خمس دقائق على الوجه، وتحسين لون الجلد يكون بتطبيق الوصفة بشكل مستمر.