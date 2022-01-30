على الجمر.. الكنافة على الفحم بكل تكاتها الأصلية لطعم رهيب ستشتهري بتلك الوصفة

الكنافة على الفحم هي ألذ طرق عمل الكنافة التي يمكنك تذوقه، فمن خلال هذا المقال سنقوم بعرض طريقة عملها، حيث أن الكنافة هي نوع من أنواع الحلويات التي لا تخلو سفرة الإفطار أو السحور منها في شهر مضان المعظم، كما أنها يتم عملها كنوع من الحلوى بعد الغداء في العزومات، فيمكنك عملها بسهولة وبطعم لا يقاوم.

الكنافة على الفحم

يمكنك عمل الكنافة بطريقة سهلة على الفحم فالفحم يعطي مذاقاً ورائحة لذيذة للأطعمة المختلفة، فقومي بعملها بالطريقة التالية:

مقادير الكنافة

كيلو من الكنافة.

نصف كوب من الزبيب.

ونصف كوب من جوز الهند المجروش.

ثمان ملاعق من الماء الفاتر.

نصف كوب من السكر.

كوب من السمن البلدي.

وكوب إلا ربع من دقيق السميد.

ست ملاعق كبيرة من السكر البودر.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

كوب ونصف من الشربات الثقيل.

طريقة عمل الكنافة

أولا في الكبة الكهربائية قومي بوضع الكنافة، واجعليها خشنة.

بعد ذلك قومي بوضعها في صينية، وأضيفي إليها السكر البودر.

ثم قلبيهم سوياً، ثم قومي بوضع السمن البلدي على النار حتى تذوب تماماً، ثم اسكبي السمن على المكونات السابقة.

بعد ذلك قومي بتسخين الفرن وادخلي الصينية في الفرن، وقلبيها باستمرار حتى الحصول على لون ذهبي.

ثم خذي نصف كمية الكنافة، وضعيها في صينية مدهونة بالسمن.

بعد ذلك قومي بوضع دقيق السميد في بولة وضعي عليها ملاعق الماء، وقلبي حتى تصبح مثل الرمل.

ثم أضيفي إليها الزبيب، والسكر، وجوز الهند.

بعد ذلك قلبيهم معاً، ثم ضعي الحشو على طبقة الكنافة الأولى.

ثم ضعي باقي كمية الكنافة، واضغطي جيداً باستخدام كوب.

بعد ذلك قومي بإشعال كمية مناسبة من الفحم، واتركيها حتى تشتعل بأكملها.

ثم قومي بوضع الصينية على كمية الفحم المشتعل، واتركيها لفترة حتى تجدي الجوانب بدأت في الاحمرار.

احضري صينية أخرى، واقلبي صينية الكنافة في الصينية الفارغة.

بعد ذلك ضعيها مرة أخرى لمدة عشرة دقائق، ثم ارفعيها من على النار، واسكبي عليها كمية الشربات المتوفر لديك.

قدميها مقطعة في طبق مع كوب من الشاي.

في الختام ليك أن تعلمي أن طريقة الكنافة على الفحم هي من ألذ طرق الكنافة، كما أن يمكنك حشوها بأكثر من حشوة، فيمكن حشوها بالجبن أو بالفسدق أو غيرها من الحشوات المتوفرة لديك لتقدميها لأسرتك كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة.