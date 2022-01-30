نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون الم.. خلطات الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الممكن أن تعتمد على طريقتها وخطوتها البسيطة للحصول على الجلد خالي تماما من تواجد أي شعر، وتعتبر الوصفة من بين أهم الوصفات التي من الممكن أن نتخلص من خلالها من أي تواجد للشعر ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة والمكونات الأساسية التي من الممكن أن تدخل في عمل تلك التركيبة الطبيعية من الفازلين والتي تساعد في الحصول على الجلد ناعم وأكثر نضارة ومن خلال الآتي توضيح للمقادير والطريقة المتبعة لتحضير تلك التركيبة الطبيعية.

إزالة الشعر الزائد بالفازلين

واحدة من بين الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال استعمال مكونات بسيطة، وتلك المكونات من اليسير أن يتم خلطها للحصول على أفضل تركيبة تعالج الجلد من أي تواجد للشعر كما تحقق مستوى عالي من نضارة الجلد، كما أن خليط الفازلين البسيط وسهل التحضير من الممكن الاعتماد عليه لعمل أفضل سكراب للبشرة حيث أنه من الخلطات الطبيعية والتي تعمل على تقشير الجلد وترطيبه في نفس الوقت لذا من الممكن الاعتماد عليها كخليط مبيض عالي الفوائد والمغذيات للبشرة، ومن أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل للحصول على تلك الوصفة ما يلي

طريقة الفازلين لإزالة الشعر الزائد

وصفة الفازلين من السهل تركيبها بمقادير بسيطة جدا من أهمها ما يلي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

من الممكن أن يتم تحضير وصفة الفازلين من خلال خطوات بسيطة وتلك الخطوات تيسر من الحصول على مكون خليط الفازلين المزيل للشعر حيث تتم الإذابة التامة للفازلين ومن ثم يتم الخلط لمكونات الوصفة بالكامل مع التقليب المستمر وهذا حتى نحصل على خليط الفازلين الناعم وخلطته تكون شبيهة بخليط الكريم الناعم والذي يكون من السهل فرده على الشعر للحصول على الجلد خالي تماما من الشعر بعد تطبيق تلك الوصفة ربع ساعة على الجلد ثم إزالتها بالفرك للجلد ومعها إزالة الشعر.