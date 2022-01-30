تحضير كفتة البطاطس المتماسكة خطوة خطوة وبأبسط الإمكانيات وبطعم شهي

كفتة البطاطس من أشهي الأكلات التي يسهل تحضيرها بمكونات بسيطة للحصول على الدفء في فصل الشتاء، فضلا عن طعمها المميز اللذيذ ويمكن تحضيرها بالبطاطس فقط ويمكن إضافة اللحوم أو الفراخ إليها حسب الرغبة، وتحضير كفتة متماسكة دون فرولة في الزيت حلم ربة المنزل وتسعى دائما إلى إيجاد الحل للحصول علي طعم مثالي بشكل متماسك ملفت، لذلك سنوضح طريقة تحضير كفتة البطاطس في بأقل الإمكانيات ونتيجة مضبوطة في هذا المقال تابعونا.

مكونات تحضير كفتة البطاطس المتماسكة

نصف كيلو بطاطس كبيرة الحجم.

خضرة بمقدار متساوي ( كزبرة، شبت، بقدونس).

ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض.

ملعقة كبيرة ملح أبيض

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

فصين ثوم مهروسين أو ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

بيضتين.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من البابريكا.

خطوات تحضير كفتة البطاطس المتماسكة