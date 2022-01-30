نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير كفتة البطاطس المتماسكة خطوة خطوة وبأبسط الإمكانيات وبطعم شهي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحضير كفتة البطاطس المتماسكة خطوة خطوة وبأبسط الإمكانيات وبطعم شهي - ثقفني
كفتة البطاطس من أشهي الأكلات التي يسهل تحضيرها بمكونات بسيطة للحصول على الدفء في فصل الشتاء، فضلا عن طعمها المميز اللذيذ ويمكن تحضيرها بالبطاطس فقط ويمكن إضافة اللحوم أو الفراخ إليها حسب الرغبة، وتحضير كفتة متماسكة دون فرولة في الزيت حلم ربة المنزل وتسعى دائما إلى إيجاد الحل للحصول علي طعم مثالي بشكل متماسك ملفت، لذلك سنوضح طريقة تحضير كفتة البطاطس في بأقل الإمكانيات ونتيجة مضبوطة في هذا المقال تابعونا.
مكونات تحضير كفتة البطاطس المتماسكة
- نصف كيلو بطاطس كبيرة الحجم.
- خضرة بمقدار متساوي ( كزبرة، شبت، بقدونس).
- ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض.
- ملعقة كبيرة ملح أبيض
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- فصين ثوم مهروسين أو ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- بيضتين.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من البابريكا.
خطوات تحضير كفتة البطاطس المتماسكة
- نحضر حلة ونضع بها ماء ونضعها علي النار لتغلي في ذلك الوقت نقدر البطاطس ونقطعها إلى مكعبات متوسطة.
- بعد غليان الماء نغسل البطاطس جيدا ونضعها في الحلة ونتركها لتنضج تماما.
- ثم نصفيها من الماء الزائد جيدا وهرسها بالهراسة ونضعها في طبق عميق، ثم نضيف الشبت والبقدونس والكزبرة الي البطاطس.
- يليها إضافة التوابل والبيض ونعجنها جيدا، ثم نضيف الدقيق تدريجيا حتى تسهل التشكيل وتكون متماسكة.
- نحضر مقلاة بها زيت غويط ويجعلها تغلي علي النار جيدا و نشكل البطاطس إلى أصابع مثل الكفتة العادية.
- بعد غليان الزيت نضعها به للحصول على لون ذهبي ونصفيها من الزيت على أوراق مطبخ.
- إذا كانت طرية قليلا ندخلها الثلاجة عشرة دقائق قبل القلي.
- كذلك يمكن تصنيعها مثلما في الكفتة العادية ونحضر طبق به بيض مخفوق وطبق بصمات ناعمة ونضعها في البيض.
- ثم في البصمات ونشمعها بوضعها في الثلاجة فترة، ثم نقلبها للحصول على لون ذهبي ونقدمها ساخنة مع الكاتشب.
- كما يمكن حشوها باللحمة او الفراخ المعصج مسبقا ونكرر نفس الخطوات السابقة
- كذلك يمكن حشوها بأي نوع جبنة تفضلونه مع القيام بنفس الخطوات وتقديمها مع الكاتشب أو المايونيز فهذه الطريقة تأخذ كفتة البطاطس إلى مكان آخر من حيث الطعم والقيمة الغذائية العالية.
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