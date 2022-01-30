عاوزين ندفى بأكلة سخنة وغير مكلفة تبقى الكبسة السعودي بالدجاج في المنزل

1تعتبر الكبسة من أفضل الأكلات الشهية والمشهورة والتي انتشرت في جميع العالم والتي يحبها الناس ويمكن تقديمها في العزائم والمناسبات والحفلات المختلفة لأنها طبق غني بالمواد الغذائية المفيدة ومشبع وسر تحضيره هو البهارات اللازمة وتعد الكبسة أساس المطبخ الخليجي بشكل عام ويمكن تناولها بالدجاج أو اللحم أو السمك حسب رغبتكم وهي وجبة غير مكلفة للجهد والوقت ويبحث الكثير منكم على طريقة تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من المطاعم، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الكبسة السعودي.

مكونات تحضير الكبسة السعودي بالدجاج

كيلو جرام من الفراخ المقطعة

ثلاثة ونصف أكواب من الأرز البسمتي

اثنين من البصل مفروم وناعم

اثنين من ورق اللورا

ثلاث حبات من الهيل

ست حبات من الطماطم المفرومة

ملعقة صغيرة من الشطة

ملعقتان كبيرتان من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

ثلاثة ونصف كوب من الماء الدافئ

نصف ملعقة صغيرة من الكاري

1 ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير الكبسة السعودي بالدجاج في المنزل

نقوم بفرم البصل في الكبة ثم نضع زيت في وعاء ونسخنه ونضيف له البصل ونقلبه جيدا.

ثم نفرم الطماطم في الكبة ونضيفها إلى البصل ونتركهم على النار حتى يتماسك الخليط ثم نضيف الملح وصلصة الصويا والهيل وورق اللورا وباقي البهارات كلها.

نقوم بغسل الدجاج جيدا بالماء والملح والخل ونضيفه إلى الخليط السابق ونقلب جيدا حتى يصبح الدجاج نصف مطهي.

ثم نضيف الأرز والماء الدافئ ونغطي الإناء ونتركه على نار عالية حتى يغلي الماء.

نقوم بخفض النار ثم نتركه حتى تنضج الكبسة جيدا.

بعد الانتهاء من نضجها نغرفها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة، وبالهناء والشفاء.

سر نجاح الكبسة السعودي بالدجاج