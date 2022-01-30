بأسهل طريقة وأفضل طعم عمل بلح الشام المقرمش في المنزل زي الحلواني

تبحث الكثيرات من ربات البيوت عن أفضل طريقة لعمل بلح الشام، فهو يعد واحد من أشهى وألذ الحلويات الشرقية ويعشقه الكثيرين سواء كان الكبار أو الصغار، وهو ما يدفع الأمهات كثيراً للبحث عن طريقة بلح الشام في كتب الطبخ المختلفة أو من خلال الدخول إلى محرك جوجل للبحث عن أفضل طريقة له من خلال المواقع المختلفة، حيث إن بلح الشام الذي يباع في محلات الحلويات قد يكون من مكونات غير صحية، بالإضافة إلى أن سعره مرتفع، لذا في السطور التالية سوف نعرض لكم أفضل طريقة لعمل بلح الشام في المنزل.

مكونات بلح الشام في المنزل

سوف نحتاج إلى كوب من الماء.

مقدار ربع فنجان من الزيت.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

مكونات تحضير الشربات

أما بالنسبة إلى الشربات الذي سوف نسقي به بلح الشام، جاءت مكوناته كما يلي:

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

رشة من الفانيليا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير شربات بلح الشام

تعد طريقة تحضير شربات بلح الشام واحدة من أسهل الطرق حيث أنه يعد الشيء المشترك بين كافة الحلويات الشرقية مثل البسبوسة والبسيمة أو الكنافة أو بلح الشام وغيرها من الحلويات الشرقية وجاءت طريقة الشربات كما يلي:

نقوم بإحضار وعاء على النار ثم نضيف به السكر والماء وننتظر حتى الغليان مع التقليب.

نقوم بإضافة عصير الليمون مع رشة الفانيليا ويترك المزيج لمدة حوالي دقيقتين على نار متوسطة ثم نقوم برفعه من على النار ويترك ليبرد.

طريقة تحضير بلح الشام